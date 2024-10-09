نهائي «السوبر المصري» بحكام محليين

القاهرة (د ب أ)



قال محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إن الحكام المصريين هم من يديرون نهائي كأس السوبر المحلي المقرر إقامته في أبوظبي من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أداءً راقياً جداً من الحكام في الجولة الأولى من دوري المحترفين، وظهر نجاح المعسكرات، ونعمل على تطبيق العدالة بين جميع الحكام».

وأضاف: «كان هناك أداء رائع من الحكام خلال أول 10 مباريات في دوري المحترفين، ومع بداية الدوري المصري هذا الموسم سيظهر مردود المعسكرات على الحكام في الموسم الجديد».

وقال: «لم يصل أي خطاب من الأهلي بشأن طلب حكام أجانب»، مؤكداً أن نهائي كأس السوبر المصري بحكام مصريين.