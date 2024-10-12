المنتخب المصري يواجه موريتانيا في غياب محمد صلاح

القاهرة (د ب أ)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة حسام حسن إعفاء محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي من مواجهة موريتانيا التي ستقام الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن عقد جلسة مع قائد «الفراعنة» تم الاتفاق خلالها على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان صلاح سجل هدفاً في المباراة التي فاز بها المنتخب المصري على نظيره الموريتاني 2-0 أمس الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات.