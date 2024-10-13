مدرب المغرب يكشف سر «الانزعاج»!

الرباط(د ب أ)



أبدى وليد الركراكي ارتياحه لأداء المنتخب المغربي لكرة القدم في المباراة التي انتصر فيها بخماسية على أفريقيا الوسطى بمدينة وجدة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وأوضح الركراكي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة، أن التسجيل مبكراً أتاح لـ «أسود الأطلس» التحكم في المباراة حتى النهاية، وسهل عليهم المأمورية لحسم المباراة بسهولة.

وفي المقابل أبدى تحفظه على تراجع إيقاع اللعب، بعد تسجيل رباعية في الشوط الأول، وقال بخصوص هذه النقطة: «ما يزعجني هو الطريقة التي دبرنا بها باقي دقائق المباراة، لكني أتفهم الأمر من الناحية الذهنية تماماً لأن اللاعبين يميلون إلى تهدئة اللعب، لكونهم يشعورون بأنهم ضمنوا الانتصار، وكذلك خوفاً من الإصابات لأن الموسم مازال طويلا».

ونوه الركراكي بأداء جمال حركاس ويوسف بلعمري في أول مباراة دولية لهما مع المنتخب، وتأقلمهما السريع مع المجموعة، مؤكداً أنهما يستحقان الفرصة المتاحة لهما.

وعن التشكيلة التي سيخوض بها المباراة المقبلة أمام المنتخب نفسه يوم الثلاثاء أوضح: «مازال ينتظرنا عمل كبير، لأن مواجهة منافسينا على أرضنا يفرض علينا المجازفة أكثر بالهجوم وترك مساحات، لحسن الحظ لدينا حارس ثانٍ كبير وهو منير المحمدي الذي قدم أداءً جيداً».

وتوقع مدرب المنتخب المغربي مباراة أصعب يوم الثلاثاء المقبل، مضيفاً أن حسم التشكيلة التي يعتمدها تتوقف على مجموعة من العوامل، منها التأكد من نوع الإصابة التي تعرض لها كل من الحارس بونو، و اللاعب نايف أكرد.

ومن جهته، عبر السويسري راوول سافوا مدرب منتخب أفريقيا الوسطى عن غضبه الشديد من أداء لاعبيه في الشوط الأول، قائلاً: «أنا غاضب جداً مما حدث لذلك دفعت بلاعبين شباب في الشوط الثاني التزموا بالتعليمات وأظهروا الالتزام والتضامن، وكل ما يتطلب الأمر لمواجهة منتخب من قيمة المغرب، كان بإمكاننا أن ننهي الشوط الثاني متعادلين لولا ضربة جزاء كانت هدية من الحكم».

وأضاف سافوا أن التحضير للمباراة الثانية يعتمد على تحليل دقيق للأداء الفردي والجماعي للاعبين في مباراة السبت للاعتماد على الأكثر جاهزية واستبعاد الذين خيبوا آماله في المباراة.

وبعد الجولة الثالثة حافظ المنتخب المغربي على صدارته للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متبوعاً بمنتخب الجابون بأربع نقاط وفي المركز الثالث منافسه يوم الثلاثاء منتخب أفريقيا الوسطى بثلاث نقاط، فيما ظل منتخب ليسوتو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.