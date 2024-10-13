سابالينكا.. «اللقب الثالث» في ووهان



ووهان (أ ف ب)



عانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالمياً «الأمرَّين»، قبل أن تهزم الصينية جنج تشينوين «السابعة» 6-3 و5-7 و6-3، وتحرز لقب دورة ووهان الصينية للألف نقطة في التنس للمرة الثالثة.

وجاءت المواجهة حامية الوطيس بين اللاعبتين، ونجحت البيلاروسية في نهاية المطاف، في خطف الفوز، بعد لقاء ماراثوني دام ساعتين و40 دقيقة.

وباتت البيلاروسية أول لاعبة تحرز اللقب ثلاث مرات، بعد أن تُوّجت سابقا في العامين 2018 و2019.

وحافظت سابالينكا على سجلها الخالي من أي هزيمة في ووهان «17-0».

وأحرزت سابالينكا لقبها الرابع من أصل سبع مواجهات نهائية خاضتها هذا الموسم، بعد أن تُوّجت بلقبين كبيرين ولقب دورة سينسيناتي الأميركية للألف.

وعزّزت سابالينكا من حظوظها لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية إيجا شفيونتيك، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بينهما في بطولة «دبليو تي أيه» الختامية المقررة في الرياض الشهر المقبل.

ودخلت جنج إلى مواجهة الأحد، ولم يسبق لها أن فازت بأي مجموعة في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتهما، وكانت جميعها في بطولات كبرى، وخلال الأشهر الـ 13 الأخيرة.

وأمام حشد جماهيري كبير بلغ 13 ألفاً، كان من المرتقب أن تكون المواجهة أصعب على سابالينكا، خصوصاً أنّ جنج لعبت أمام جمهورها.

واستهلت البيلاروسية اللقاء بكسر إرسال منافستها لتتقدم 4-2 مستفيدة من خطأ مزدوج لجنج.

وحسمت البيلاروسية المجموعة الأولى، بعد 38 دقيقة من خلال إرسال ساحق.

وبدا أنّ سابالينكا في طريقها، لتحقيق الفوز بسهولة، عندما كسرت إرسال الصينية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، بيد أنّ جنج لم تكن قد قالت كلمتها بعد.

ردّت المصنّفة السابعة عالمياً بقوة، ونجحت في كسر إرسال سابالينكا للمرة الأولى على الإطلاق.

واحتدمت المواجهة بعد أن انتزعت صاحبة الأرض التقدم 5-3 في المجموعة الثانية، لكنّ سابالينكا صارعت مرة أخرى للعودة وعادلت النتيجة 5-5.

وكانت الشوط الثاني عشر مهما للغاية، وتمكنت جنج من تحقيق رغبة الجمهور الغفير بانتزاعها المجموعة 7-5.

وضربت سابالينكا بقوة في المجموعة الثالثة والفاصلة كاسرة إرسال منافستها لتتقدم 3-0.

ونجحت جنج في العودة من بعيد، لكنّها لم تتمكن من الذهاب أبعد منذ ذلك لتحسم سابالينكا اللقاء بعد ساعتين و40 دقيقة.