كوريا الجنوبية تتخطى العراق بثلاثية في تصفيات المونديال

يونجين (أ ف ب)

ابتعد منتخب كوريا الجنوبية بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه في المجموعة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026، بعد فوزه على ضيفه العراق 3-2 اليوم في سيول.

ورفع «محاربو تايجوك» رصيدهم إلى عشر نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 للعراق، الذي مُني بخسارته الأولى، فيما يلعب في وقت لاحق ضمن المجموعة عينها الأردن مع عُمان في عمّان، وفلسطين مع الكويت في الدوحة.

وسجل أوه سي-هون (41) وأوه هيون-جيو (74) ولي جاي-سونغ (83) أهداف كوريا، وأيمن حسين (50) وإبراهيم بايش (90+5) هدفي العراق.

وحققت كوريا الجنوبية أفضل نتيجة لآسيا في كأس العالم عندما حلت رابعة عام 2002 على أرضها، فيما شارك العراق مرة يتيمة بتاريخه عام 1986 في المكسيك وخرج من دور المجموعات.