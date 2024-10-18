29 لاعباً في قائمة الأهلي.. وجاهزية الشناوي وداري لـ «السوبر»



علي معالي (أبوظبي)



تأكد وجود محمد الشناوي، في حراسة مرمى الأهلي المصري في أولى مبارياته بالسوبر، حيث يلتقي الأحد سيراميكا على استاد محمد بن زايد، كما أكدت الفحوص الطبية سلامة المدافع المغربي أشرف داري، في ظل مشاركتهما بالتدريب الأخير للفريق قبل الإقلاع من القاهرة، ووصلت بعثة الفريق إلى أبوظبي، ويوجد مع الفريق 3 لاعبين من الشباب تم تصعيدهم مؤخراً.

وتضم قائمة الأهلي الحالية 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، إضافة إلى الثلاثي الصاعد: مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة مع منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، ولكنه أنهى المباراة بحالة جيدة، واطمأن الجهاز الطبي على سلامته تماماً، ومعه داري.

من جانبه، يدرس كولر، المدير الفني للأهلي مع مساعديه المنافس جيداً قبل لقاء الأحد، خاصة أن سيراميكا لديه العديد من العناصر الجديدة، ويقودهم مدرب خاض الكثير من المباريات في الأجواء الإماراتية، وهو أيمن الرمادي الذي درب عدداً من أندية الدولة.