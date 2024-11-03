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الرياضة

«خلاف» يطرد مارسيلو من فلومينينسي!

«خلاف» يطرد مارسيلو من فلومينينسي!
3 نوفمبر 2024 11:22

 
البرازيل (رويترز)

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أعلن فلومينينسي المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم فسخ عقد مدافعه مارسيلو بالتراضي.
ودخل مارسيلو في خلاف مع المدرب مانو مينيزيس في التعادل 2-2 مع جريميو على ملعب ماراكانا.
وكان مارسيلو يستعد للمشاركة، قبل أن يقرر مينيزيس عدم الدفع به، بعدما رد المدرب على شيء ما قاله المدافع البرازيلي، وأمره بالعودة إلى مقاعد البدلاء.
وقال مينيزيس، في مؤتمر صحفي بعد المباراة: «كنت سأدفع بمارسيلو في تلك اللحظة، لكنني سمعت شيئاً لم يعجبني، لذا عدلت عن رأيي (دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل)». 

البرازيل
مارسيلو
فلومينينسي
ماراكانا
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