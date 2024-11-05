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الرياضة

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الريال وميلان بـ «قمة الأبطال»

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الريال وميلان بـ «قمة الأبطال»
5 نوفمبر 2024 14:33


معتز الشامي (أبوظبي)

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يحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو»، مباراة ريال مدريد ضد ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، في قمة الجولة الرابعة من منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وخاض الريال 3 مباريات في المسابقة، مُحققاً الفوز في مباراتين، وخسر لقاءً، حاصداً 6 نقاط في المركز الـ 12، فيما خسر ميلان مباراتين، وانتصر في لقاء وحيد، ليحصد 3 نقاط يحتل بها المركز الـ 25.
وتاريخياً، التقى فريق ريال مدريد نظيره ميلان في 15 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز الملكي بـ 6 مباريات مقابل 6 انتصارات للروسونيري، فيما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، وأحرز «الميرينجي» 24 هدفاً، واستقبلت شباكه 25 هدفاً.
بينما واجه الريال الأندية الإيطالية في 83 مباراة عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا، فاز العملاق الإسباني بـ 46 مباراة، وخسر ،26 وتعادل في11، وأحرز «الميرينجي» 138 هدفاً، واستقبل 98 هدفاً.
وعلى أرضية ملعب «سانتياغو برنابيو» في دوري أبطال أوروبا، لعب ريال مدريد أمام الفرق الإيطالية 39 مباراة، حقق الانتصار في 29 مباراة، وتعادل 3، وخسر 7 مواجهات.
ويبحث الريال عن فوز معنوي على ميلان يستعيد به الثقة من جديد، بعد الخسارة أمام برشلونة برباعية نظيفة في الكلاسيكو الفترة الماضية، بالإضافة إلى مواصلة التقدم في الترتيب بجدول مجموعات دوري أبطال أوروبا، في ظل ابتعاده عن المقدمة بـ 3 نقاط، والتي يتربع عليها ليفربول وأستون فيلا، وفي رصيد كل منهما 9 نقاط بالتساوي.
ويحمل ريال مدريد في رصيده 15 لقبَاً من دوري أبطال أوروبا، وهو الأكثر تتويجاً بالمسابقة على مر التاريخ، ويأتي خلفه منافسه اليوم، ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب، ثم بايرن ميونيخ، وليفربول بالتساوي، وفي رصيد كل منهما 6 ألقاب من مسابقة تشامبيونزليج.

 

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
ميلان
الشامبيونزليج
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