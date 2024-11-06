صلاح يتصدر 4 أرقام قياسية في «رباعية ليفربول» أمام ليفركوزن

معتز الشامي (أبوظبي)



دك فريق ليفربول حصون باير ليفركوزن برباعية نظيفة في ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وأحرز رباعية ليفربول، الكولومبي لويس دياز (هاتريك)، وكودي جاكبو، ليحقق الريدز العلامة الكاملة بـ 12 نقطة من الانتصار في 4 مباريات، ويعتلي قمة جدول ترتيب مرحلة الدوري بمسابقة الشامبيونزليج، بفارق نقطتين عن سبورتينج لشبونة وموناكو أصحاب المركز الثاني والثالث برصيد 10 نقاط.

وحقق فريق ليفربول 4 أرقام قياسية، بعد رباعية باير ليفركوزن في رابع جولات دوري أبطال أوروبا جاءت كالتالي:

- بعد صناعة الهدف الثاني والثالث لليفربول أمام ليفركوزن، رفع محمد صلاح، رصيده من تمريراته الحاسمة ببطولة دوري أبطال أوروبا إلى 17 تمريرة، ليتخطى بذلك 16 لاعباً سبق وأن عادل رقمهم، وهم الكاي جوندوجان، رويس، حكيم زياش، روبرت فيرمينو، بيرلو، لويس فيجو، تييري هنري، أليكسيس سانشيز، داني كارفاخال، كومان، رياض محرز، راؤول جونزاليس، فان نيستلروي، جينينيو وراكيتيتش.

- سجل لويس دياز، أول هاتريك له بقميص ليفربول، وذلك بعد خوضه 113 مباراة في البطولات كافة، كما يعد اللاعب الكولومبي الثاني الذي يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا، بعد فاوستينو أسبريلا مع نيوكاسل ضد برشلونة في سبتمبر 1997.

- الدولي الهولندي كودي جاكبو أحرز أول أهدافه على الإطلاق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما خاض جاكبو 7 مباريات فقط في البطولة، 6 منها بقميص ليفربول، وواحدة مع آيندهوفن.

- قاد المدرب الهولندي آرني سلوت فريق ليفربول للفوز الرابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني مدرب في تاريخ الريدز، يفوز بنسبة 100% في أول 4 مباريات له بتشامبيونزليج، على خطى الألماني يورجن كلوب بموسم 2021-2022.