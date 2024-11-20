البحرين تهدر نقطتين بـ «خطأ قاتل»!

المنامة (د ب أ)



فرط المنتخب البحريني في الفوز، وانقاد إلى التعادل 2-2 مع ضيفه الأسترالي، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي يتصدرها منتخب اليابان برصيد 16 نقطة. على الجانب الآخر، رفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس «قبل الأخير» بفارق الأهداف خلف منتخب السعودية صاحب المركز الرابع وإندونيسيا صاحب المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الصين في المركز السادس والأخير.

وتقدم منتخب أستراليا في الدقيقة الأولى عن طريق كوسيني ينجي، قبل أن يدرك مهدي عبد الجبار التعادل للبحرين في الدقيقة 75، وبعد ذلك بدقيقتين عاد عبد الجبار ليسجل الهدف الثاني له وللبحرين، فيما عاد كوسيني ينجي ليسجل هدف التعادل لأستراليا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وفرض المنتخب الأسترالي حضوره مبكراً ليفتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى في اللقاء، بعد أن استغل كوسيني ينجي خطأ المدافع البحريني سيد مهدي باقر في تمرير الكرة ليخطفها المهاجم الأسترالي ويراوغ الحارس إبراهيم لطف الله ويسكنها داخل الشباك.

حاول المنتخب البحريني بعد ذلك تهديد مرمى المنافس، لكن سيطرة المنتخب الضيف على الكرة في وسط الميدان وتحولاته السريعة حدت من تقدم وخطورة المنتخب المضيف. وضاعت فرصة خطيرة على المنتخب الأسترالي في الدقيقة 24، عندما توغل رايلي ماكجري من الجهة اليسرى قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية أمام الخطير ينجي الذي سددها بدوره أرضية تألق الحارس لطف الله في التصدي لها.

وواصل المنتخب الأسترالي أفضليته في الاستحواذ على الكرة مع الاعتماد على الكرات العرضية، خاصة من الجهة اليمنى، عبر لويس ميلر. في المقابل، حاول منتخب البحرين التوغل من الجهة اليمنى عن طريق علي مدن، ولكن دون تشكيل خطورة واضحة على كلا المرميين.

وأجرى مدرب المنتخب البحريني دراجان تلاييتش تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بخروج لاعبه علي حرم بسبب الإصابة ودخول مهدي حميدان في مكانه.

مع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب البحريني وحاول الاستحواذ وتهديد مرمى منافسه، خاصة من خلال التسديد من خارج المنطقة، في حين واصل المنتخب الأسترالي الاعتماد على سرعة مهاجميه والكرات العرضية داخل المنطقة.

وأهدر المنتخب الأسترالي فرصة مضاعفة تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 62، عندما عكس رايلي ماكجري عرضية عالية من الجهة اليسرى داخل منتصف الصندوق حولها ينجي بالصدر، لكن كرته ارتدت من العارضة. ورد عليه المنتخب المضيف بمحاولة خطيرة في الدقيقة 65 عندما توغل محمد مرهون من الجانب الأيسر ليمرر الكرة أمام إبراهيم الختال الذي سددها نحو الزاوية الضيقة وأبعدها المدافع في اللحظة الأخيرة، ثم تبعها رأسيه مرهون من منتصف المنطقة ولكن الكرة مرت قريبة للغاية بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 72. وأسفرت أفضلية المنتخب البحريني في هذه الدقائق عن تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 75، حينما استغل البديل مهدي عبد الجبار خطأ المدافع كاميرون بورجيس في السيطرة على الكرة ليسدد بطريقة جميلة من مسافة بعيدة فوق الحارس المتقدم في المرمى الفارغ واصل المنتخب المضيف صحوته ليفاجئ منافسه بإحرازه الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين، عن طريق نفس اللاعب، بعد أن مرر حميدان كرة عرضية عالية من الجهة اليسرى حولها المدافع الأسترالي كاميرون بورجيس برأسه بالخطأ لترتد من القائم الأيمن قبل أن يتابعها عبد الجبار مباشرة في المرمى.

وفي الدقائق المتبقية من زمن المباراة، ضغط المنتخب الأسترالي بكامل قوته على مرمى مضيفه في محاولة لمعادلة النتيجة من جديد، ونجح في تحقيق ذلك في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد أن استغل ينجي صاحب هدف فريقه الأول خطأ دفاع المنافس في تشتيت كرة عرضية من أمام المرمى، ليسددها من بين قدمي الحارس في المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليطلق حكم اللقاء بعد ذلك صافرة نهاية هذه المواجهة بتعادل مثير بين الفريقين بهدفين لمثلهما.