القادسية يفك العقدة أمام النصر



الرياض (أ ف ب)



واصل القادسية صحوته، وألحق الخسارة الأولى بالنصر في الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب «الأول بارك» في الرياض وأمام 18471 متفرجاً في افتتاح المرحلة الحادية عشرة.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر قائده ومهاجمه الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (32)، لكن القادسية رد بهدفين للدوليين المكسيكي خوليان كوينيونيس (37) والجابوني بيار إيميريك أوباميانج (50).

وهي الخسارة الثانية للنصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، والثانية بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي خليفة البرتغالي لويس كاسترو «المقال» من منصبه، بعد الأولى أمام التعاون 0-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس.

وجاءت خسارة النصر قبل رحلته إلى قطر لمواجهة الغرافة الاثنين المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتجمد رصيد النصر عند 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام جاره الشباب الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام مضيفه الأخدود 1-1.

في المقابل، واصل القادسية صحوته محققاً الفوز الرابع توالياً والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق الأهداف خلف النصر والشباب.

وفك القادسية عقدة فشله في التغلب على النصر في الرياض في المواجهات العشر الأخيرة بينهما.

وكان النصر البادئ بالتهديد بتسديدة للبرازيلي أنجيلو جابريال بجوار القائم (3)، وأخرى لرونالدو تصدى لها حارس المرمى الدولي البلجيكي كون كاستيلز (10).

ونجح رونالدو في افتتاح التسجيل، إثر تلقيه كرة من المدافع الفرنسي محمد سيماكان (32) رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين، بفارق 4 أهداف خلف المهاجم الصربي للهلال ألكسندر ميتروفيتش المتصدر وهدف خلف المهاجم الفرنسي لاتحاد جدة كريم بنزيمة الثاني.

وأدرك القادسية التعادل بعد خمس دقائق بتسديدة لكينيونيس إثر تمريرة من تركي العمار (37).

وصنع كينيونيس هدف الفوز للقادسية مطلع الشوط الثاني، عندما مرر كرة عرضية إلى أوباميانج تابعها برأسه داخل مرمى البرازيلي بينتو ماتيوس (50).

وأنقذ ماتيوس مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لأوباميانج (60).

وواصل الأهلي صحوته بالفوز على الفيحاء بنتيجة 1-0 سجله قائد المنتخب الجزائري رياض محرز في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثاني توالياً للأهلي والخامس هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، وارتقى إلى المركز السادس مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وتنتظر الأهلي قمة ساخنة الاثنين أمام مضيفه العين حامل اللقب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأخدود والشباب 1-1.

وتقدم الشباب عبر البرازيلي روبرت رينان، وأدرك الأخدود التعادل بواسطة الزيمبابوي نوليدج موسونا، وبقي الشباب رابعاً برصيد 22 نقطة، مقابل 9 نقاط للأخدود الرابع عشر.