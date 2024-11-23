بيرو وكمارا في قائمة «العشرين الأفضل» عالمياً



علي معالي (أبوظبي)



فرض «الثنائي الشاب» جيليرمي بيرو «20 عاماً»، وعثمان كمارا «23 عاماً»، تفوقهما في مباراة الشارقة أمام النصر ضمن «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث سجل بيرو هدفاً، وصنع هدفين لكمارا، وبفضل «الثلاثية» انفرد «الملك» بالصدارة وله «21 نقطة».

ووضعت شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات «الثنائي الملكي»، ضمن أفضل 20 لاعباً على مستوى العالم، بعد نهاية المباراة مباشرة، ومنحت كلاً منهما «8.6 من 10 درجات».

وبدأ بيرو تحديداً مرحلة التألق مع الشارقة، وخلال 4 مباريات أسهم اللاعب الذي يعد أحدث الوجوه المنضمة للفريق قادماً من «كورينثيانز» البرازيلي في 5 أهداف، بتسجيل ثلاثة وصناعة هدفين، آخرها التمريرة العرضية على رأس كمارا، وجاء منها الهدف الأول، وأيضاً كان سبباً مباشراً في الهدف الثاني عندما ضغط على مدافع النصر، وتهيأت الكرة أمام كمارا الذي لم يتوان في هز الشباك.

ومن المتوقع أن يستمر تألق بيرو، في حال منحه الفرصة للمشاركة، بعدما خاض 4 مباريات بالدوري «203 دقائق»، منها مباراتان أساسياً أمام بني ياس والنصر.

وأصبح كمارا متخصصاً في هز شباك النصر، منذ وصوله إلى «دورينا»، بإجمالي 6 أهداف، منها 4 أهداف بقميص الشارقة، وهدفان عندما لعب معاراً إلى كلباء.

ورغم الفوز بـ«ثلاثية»، فإن الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة يرى أن «الملك» لم يقدم الأفضل أمام «العميد»، وقال: «بدأنا أول 35 دقيقة بمستوى جيد، ثم تراجعنا في آخر 10 دقائق من الشوط الأول».

وأضاف: «بعد الهدف الثاني سيطرنا على المباراة، والفوز مكافأة للعمل الذي قمنا به مؤخراً، وفي كرة القدم من الوارد أن تلعب جيداً ثم تخسر، وأن تفوز دون أن تلعب، والمهم بالنسبة لي حالياً هو حصد النقاط كاملة وهو ما حدث، وعدنا إلى قمة الدوري».