إقامة «منافسة ثلاثة أيام» في «مركز الإمارات للفروسية»



دبي (الاتحاد)



يجتمع أفضل الرياضيين في الإمارات لصنع الأمجاد التاريخية، في أول نسخة لمنافسة الثلاثة أيام المتكاملة في دبي، باعتماد من الاتحاد الدولي للفروسية، حيث تحمل تصنيف «الفئة A»، وتقام في مركز الإمارات للفروسية يوم السبت المقبل.

ويرعى اتحاد الفروسية والسباق الحدث في نسخته الأولى، ويتم تنظيمه من اتحاد الفروسية والسباق ومركز الإمارات للفروسية، ويهدف لتعزيز جودة الفرسان الإماراتيين، وتزويدهم بالنقاط والخبرة اللازمة للتأهل لمنافسات الثلاثة أيام الدولية، فيما تعد الألعاب الأولمبية الهدف النهائي.

ويذكر أن منافسات الثلاثة أيام المتكاملة كانت جزءاً من جدول الألعاب الأولمبية منذ دورة ستوكهولم في 1912، وتثبت البطولة الأولى طموح الدولة في تأمين المزيد من الخانات لرياضييها في الألعاب الأولمبية التي تقام كل 4 سنوات.

تعد بطولة الاتحاد الدولية للفروسية بـ «فئة A» من المسابقات التحضيرية أو التأهيلية من الدرجة الأولى، وتهدف لتجهيز وإعداد الرياضيين للمستويات الأولى من مسابقات الاتحاد الدولي للفروسية، وهي مفتوحة للرياضيين في عمر 14 عاماً فما فوق.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث إقبالاً كبيراً من الجمهور، ويعد بوضع المعايير الوطنية لمنافسات الثلاثة أيام المتكاملة، والتي تتكون من 3 أنشطة فروسية صعبة هي قفز الحواجز، والترويض «الدريساج»، وسباقات اختراق الضاحية.

تجمع المنافسات بين القوة البدنية والمقدرات الفنية والدقة، في ظل الاحتفال بالتوافق والتآزر بين الحصان وفارسه.

ووفقاً للاتحاد الدولي للفروسية، فإن مسابقات الثلاثة أيام المتكاملة تشكل «رياضة كاملة ومتكاملة تختبر كل من الحصان والفارس في جميع جوانب الفروسية، وهي واحدة من التخصصات الأولمبية الثلاثة».

وقال علي آل علي، الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: نتطلع إلى استضافة هذا الحدث المصنف «فئة A»، وفقاً للاتحاد الدولي للفروسية، حيث يمنح الفرسان فرصة للمشاركة في الساحة العالمية، وهي منصة رائعة نأمل من الرياضيين أن يستفيدوا منها».

