ميلان يفسد «الذكرى 125»!



ميلانو (رويترز)



تعادل ميلان سلبياً مع ضيفه جنوى، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وهي النتيجة التي أفسدت احتفالات النادي بالذكرى 125 لتأسيسه.

واحتفل الفريق بذكرى تأسيسه بحضور أساطير أمثال ماركو فان باستن وفيليبو إنزاجي اللذين نزلا أرضية الملعب حاملين درعين تذكاريين، بعد دخولهما قاعة مشاهير النادي قبل المباراة.

لكن الجماهير أطلقت صيحات استهجان بحق فريق المدرب باولو فونسيكا في نهاية المباراة التي لم تكن بمستوى الاحتفالات.

سيطر ميلان، مرتدياً قمصان مصممة خصيصاً للاحتفال بالمناسبة، على المباراة منذ البداية، وهدد مرمى جنوى بفرص خطيرة في الشوط الأول، كما تجنب احتساب ركلة جزاء ضده، بعد مخالفة من المهاجم الشاب ماتيا ليبيرالي مع لاعب وسط جنوى فابيو ميريتي لم يتم احتسابها.

وأضاع ألفارو موراتا، الذي حل بديلاً في الشوط الثاني، فرصة جيدة للتسجيل في الدقيقة 76، قبل أن تصطدم تسديدته بالعارضة بعدها بثلاث دقائق أخرى.

وكانت لصاحب الأرض 22 محاولة إجمالاً، أربع منها فقط على المرمى.

وظل ميلان، الذي تأسس في 16 ديسمبر 1899، في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.

وبعدما حقق انتصاره الرابع توالياً في دوري الأبطال يوم الأربعاء، عندما تغلب 2-1 على رد ستار بلجراد، فاز ميلان مرة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري.

أما جنوى، فقد حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي، ويحتل المركز 13 برصيد 16 نقطة.

وتغلب بولونيا 1-صفر على فيورنتينا رابع الترتيب، لينهي سلسلة انتصارات الفريق الضيف في المسابقة عند ثماني مباريات، بينما خسر روما 2-صفر أمام كومو الذي سجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل روما المركز 12 برصيد 16 نقطة من 16 مباراة، وهو أسوأ سجل يحققه الفريق في هذه المرحلة من الموسم، منذ بداية العمل بنظام يحصل فيه الفائز على ثلاث نقاط.