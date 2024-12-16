الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلان يفسد «الذكرى 125»!

ميلان يفسد «الذكرى 125»!
16 ديسمبر 2024 10:04

 
ميلانو (رويترز)

أخبار ذات صلة
بولونيا «يفرمل» فيورنتينا في إيطاليا!
نابولي يحتفظ بـ «المسافة القصيرة»!


تعادل ميلان سلبياً مع ضيفه جنوى، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وهي النتيجة التي أفسدت احتفالات النادي بالذكرى 125 لتأسيسه.
واحتفل الفريق بذكرى تأسيسه بحضور أساطير أمثال ماركو فان باستن وفيليبو إنزاجي اللذين نزلا أرضية الملعب حاملين درعين تذكاريين، بعد دخولهما قاعة مشاهير النادي قبل المباراة.
لكن الجماهير أطلقت صيحات استهجان بحق فريق المدرب باولو فونسيكا في نهاية المباراة التي لم تكن بمستوى الاحتفالات.
سيطر ميلان، مرتدياً قمصان مصممة خصيصاً للاحتفال بالمناسبة، على المباراة منذ البداية، وهدد مرمى جنوى بفرص خطيرة في الشوط الأول، كما تجنب احتساب ركلة جزاء ضده، بعد مخالفة من المهاجم الشاب ماتيا ليبيرالي مع لاعب وسط جنوى فابيو ميريتي لم يتم احتسابها.
وأضاع ألفارو موراتا، الذي حل بديلاً في الشوط الثاني، فرصة جيدة للتسجيل في الدقيقة 76، قبل أن تصطدم تسديدته بالعارضة بعدها بثلاث دقائق أخرى.
وكانت لصاحب الأرض 22 محاولة إجمالاً، أربع منها فقط على المرمى.
وظل ميلان، الذي تأسس في 16 ديسمبر 1899، في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.
وبعدما حقق انتصاره الرابع توالياً في دوري الأبطال يوم الأربعاء، عندما تغلب 2-1 على رد ستار بلجراد، فاز ميلان مرة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري.
أما جنوى، فقد حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي، ويحتل المركز 13 برصيد 16 نقطة.
وتغلب بولونيا 1-صفر على فيورنتينا رابع الترتيب، لينهي سلسلة انتصارات الفريق الضيف في المسابقة عند ثماني مباريات، بينما خسر روما 2-صفر أمام كومو الذي سجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويحتل روما المركز 12 برصيد 16 نقطة من 16 مباراة، وهو أسوأ سجل يحققه الفريق في هذه المرحلة من الموسم، منذ بداية العمل بنظام يحصل فيه الفائز على ثلاث نقاط. 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
جنوى
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
سان جيرمان.. «الفارق 7»
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 7»
اليوم 10:23
لايبزج يكرر تعذيب أينتراخت فرانكفورت
الرياضة
لايبزج يكرر تعذيب أينتراخت فرانكفورت
اليوم 10:18
تشيلسي.. «ليلة كوكوريا»!
الرياضة
تشيلسي.. «ليلة كوكوريا»!
اليوم 10:07
ميلان يفسد «الذكرى 125»!
الرياضة
ميلان يفسد «الذكرى 125»!
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©