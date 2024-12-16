الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان.. «الفارق 7»

سان جيرمان.. «الفارق 7»
16 ديسمبر 2024 10:23

 
باريس (رويترز )

أخبار ذات صلة
ديمبلي: إنريكي ليس «الأب» أو «الشقيق»!
إنريكي ومواني.. «طلاق بائن»!


حقق باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الفوز 3-1 على ضيفه أولمبيك ليون، بعدما سجل عثمان ديمبلي وفيتينيا مبكراً، قبل أن يختتم جونسالو راموس أهداف صاحب الأرض قرب النهاية.
وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري، وله 37 نقطة من 15 مباراة، متقدماً بفارق سبع نقاط عن أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، بينما يحتل ليون المركز الخامس وله 25 نقطة.
وافتتح ديمبلي أهداف سان جيرمان بعد ثماني دقائق، عندما انطلق ديزريه دوي، وأطلق تمريرة نحو زميله الذي سدد في الشباك من مدى قريب.
وضاعف صاحب الأرض تقدمه في الدقيقة 14،عندما ارتكب كورنتين توليسو خطأ ضد دوي ليسجل فيتينيا من ركلة جزاء.
ولم يستسلم ليون، بعدما نجح جيورج ميكاوتادزي في تقليص الفارق، قبل خمس دقائق من الاستراحة، بعدما استغل تمريرة رائعة، ليسدد من داخل منطقة الجزاء.
وافتقر الشوط الثاني للإثارة، لكن راموس ضمن الفوز بتسجيله للهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية بعد لحظات من مشاركته من على مقاعد البدلاء.
 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ليون
مرسيليا
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
اليوم 13:49
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»
الرياضة
منتخب التجديف يحصد المراكز الأولى في «دولية تايلاند»
اليوم 13:40
طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين نموذج متميز لعلاقات التعاون والتفاهم
اليوم 13:37
نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
الرياضة
نوريس يصطاد «النمر الأسود» في «جولف السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©