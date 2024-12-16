سان جيرمان.. «الفارق 7»



باريس (رويترز )



حقق باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الفوز 3-1 على ضيفه أولمبيك ليون، بعدما سجل عثمان ديمبلي وفيتينيا مبكراً، قبل أن يختتم جونسالو راموس أهداف صاحب الأرض قرب النهاية.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري، وله 37 نقطة من 15 مباراة، متقدماً بفارق سبع نقاط عن أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، بينما يحتل ليون المركز الخامس وله 25 نقطة.

وافتتح ديمبلي أهداف سان جيرمان بعد ثماني دقائق، عندما انطلق ديزريه دوي، وأطلق تمريرة نحو زميله الذي سدد في الشباك من مدى قريب.

وضاعف صاحب الأرض تقدمه في الدقيقة 14،عندما ارتكب كورنتين توليسو خطأ ضد دوي ليسجل فيتينيا من ركلة جزاء.

ولم يستسلم ليون، بعدما نجح جيورج ميكاوتادزي في تقليص الفارق، قبل خمس دقائق من الاستراحة، بعدما استغل تمريرة رائعة، ليسدد من داخل منطقة الجزاء.

وافتقر الشوط الثاني للإثارة، لكن راموس ضمن الفوز بتسجيله للهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية بعد لحظات من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

