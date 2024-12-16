الشارقة «ملك» الرقم «القياسي 27» في تاريخ الاحتراف

علي معالي (أبوظبي)

مع الوصول إلى الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، نجح فريق الشارقة في أن يسجل رقماً قياسياً هو الأول من نوعه في عصر الاحتراف، والذي انطلق موسم 2008-2009، بالوصول إلى النقطة (27) من (10) مباريات حتى الآن، ليسجل «الملك» تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أفضل انطلاقة، ليس للشارقة فقط، بل لكل الأندية المشاركة في البطولة.

وهذه الصدارة بـ 27 نقطة، ليست الأولى في تاريخ «الملك»، بل الثانية، حيث استطاع قبل عصر الاحتراف، وتحديداً في موسم 1989-1990، أن يجمع 28 نقطة في 10 مباريات، ليأتي الروماني بعد كل هذه السنوات ليُعيد الفريق إلى دائرة الأضواء، والأرقام القياسية من جديد.

ويعد فريق الجزيرة هو الأقرب للشارقة طوال سنوات الاحتراف بعد الجولة العاشرة، حيث نجح «فخر أبوظبي» من قبل في أن يتصدر المشهد بـ 26 نقطة أكثر من مرة، وكذلك فريق العين (25 نقطة)، وشباب الأهلي (24 نقطة) والوحدة (22 نقطة)، والوصل (24 نقطة).

استطاع فريق الجزيرة أن يتصدر المشهد أكثر من مرة في أول 10 جولات خمس مرات من قبل، حيث نجح «فخر أبوظبي» في أول 3 مواسم من عصر الاحتراف في اعتلاء القمة، بداية من موسم 2008-2009، ثم 2009-2010، و2010-2011 برصيد 25 نقطة في الموسم الأول و26 نقطة في الموسم الثاني، وبنفس الرصيد «26» في الموسم الثالث، ثم عاد الجزيرة للصدارة من جديد موسم 2016-2017 بـ 26 نقطة، والمرة الخامسة كانت في موسم 2020-2021 برصيد 23 نقطة.

وتصدر كذلك فريق العين الصدارة من قبل 4 مرات، الأولى موسم 2011-2012 برصيد 24 نقطة، والثانية في الموسم التالي مباشرة 2012-2013 برصيد 25 نقطة، والمرة الثالثة جاءت في موسم 2015-2016 بـ 25 نقطة، والرابعة موسم 2021-2022 بـ 24 نقطة.

وتصدر كل من شباب الأهلي والوصل القمة مرتان، الأولى لـ «الفرسان» 2013-2014 بـ 24 نقطة، والثانية بالتقاسم مع الوحدة موسم 2022-2023 برصيد 22 نقطة، أما الوصل فكانت المرة الأولى موسم 2017-2018 برصيد 22 نقطة، والثانية 2023-2024 بـ 24 نقطة، وتواجد الوحدة كذلك في المشهد مرتان، الأولى موسم 2014-2015 بـ 22 نقطة، والثانية بالتقاسم مع شباب الأهلي موسم 2022-2023 بـ 22 نقطة أيضاً.

وخلال هذه السنوات، لم يغب الشارقة أيضاً عن مشهد الصدارة في أول 10 جولات، حيث حضر في مناسبتين بخلاف هذا الموسم، الأولى تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري في المرتين في موسمين متتاليين، 2018-2019، و2019-2020 برصيد 24 نقطة في كل موسم.