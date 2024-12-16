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الرياضة

مدرب إنتر ميلان يرشح ناديه السابق للمنافسة على «الكالشيو»

مدرب إنتر ميلان يرشح ناديه السابق للمنافسة على «الكالشيو»
16 ديسمبر 2024 10:50

 
روما (د ب أ)

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يعتقد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، أن ناديه السابق لاتسيو بإمكانه المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم قبل مباراة الفريقين، الاثنين.
ويحتل لاتسيو المركز الخامس، ويبتعد بست نقاط عن أتالانتا الذي يعتلي قمة الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد فوزه في آخر عشر مباريات ببطولة الدوري.
كما يتواجد إنتر في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف أتالانتا، وتتبقى لإنتر مباراتان مؤجلتان.
وصرح إنزاجي عبر قناة إنتر التليفزيونية «أكدت قبل بداية الموسم أن المنافسة ستكون متوازنة في بطولة الدوري، لأن هناك العديد من الفرق عززت صفوفها». وأضاف «لاتسيو بإمكانه أيضاً المنافسة على اللقب، فالأمر لا يتعلق بترتيبه في جدول المسابقة، لأن لديهم منظومة جيدة». ويتقابل الفريقان في جولة جديدة من الدوري الإيطالي، بعد أيام من جولة في البطولات القارية، حيث فاز لاتسيو على أياكس أمستردام بنتيجة 3-1 في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، بينما خسر إنتر ميلان بنتيجة صفر-1 أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.
وأوضح إنزاجي «أعرف أن اللعب في البطولات القارية يستنزف طاقة الفرق، وهو ما ينطبق على إنتر ولاتسيو، ولكنها في الوقت نفسه مصدر فخر لهذه الأندية».
وشدد مدرب إنتر ميلان «سيبذل الفريقان أقصى جهد ممكن لتقديم أداء جيد في مباراة الاثنين».
وتحدث إنزاجي عن ناديه السابق لاتسيو، قائلاً «مواجهة لاتسيو ليست مجرد مباراة، رغم أنني سألعب ضده للمرة الثامنة، والرابعة في ملعب الأولمبيكو».
وأختتم تصريحاته، «أنا محظوظ بالعمل في لاتسيو، لكن تركيزي الآن بالكامل مع إنتر ميلان، وأشعر بسعادة كبيرة معه، وأحظى بتقدير الجميع، لذا أنا فخور أيضاً بعملي مع إنتر ميلان». 

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
لاتسيو
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