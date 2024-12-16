لاعبو برشلونة يفقدون «الأسنان» في «الليجا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن لاعبي برشلونة «موعودون» بفقدان أسنانهم، خلال مباريات فريقهم في الدوري الإسباني «الليجا»، حيث كانت الحالة الأولى في «الجولة 16» للمسابقة أمام ريال بيتيس 2-2، عندما تعرّض المهاجم داني أولمو لالتحام قوي، مع أحد مدافعي الفريق المضيف، ما تسبب في سقوط أحد أسنانه على أرضية الملعب، وها هو لاعب الوسط فيرمين لوبيز يفقد بدوره جزءاً من أحد أسنانه الأمامية، خلال مباراة الفريق أمام ليجانس في «الجولة 17» للمسابقة، والتي انتهت بمفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، حيث خسر «البارسا» صفر-1، على ملعبه في استاد مونتجويك الأولمبي، ليواصل «الكتالوني» مسلسل السقوط الذي أصابه في الأسابيع الأخيرة على مستوى المسابقة المحلية، رغم تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المرحلة الأولى لهذا البطولة، بعد ليفربول الإنجليزي.

ولم تكن واقعة فقدان لوبيز جزءاً من أسنانه الأمامية، هي الحالة الوحيدة الغريبة التي شهدتها مباراة ليجانس، وإنما كانت هناك أيضاً حالات تحكيمية صارخة تجاوز عنها حكم المباراة أليخاندرو جونزاليس، الحالة الأولى بطلها البرازيلي رافينيا الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة ليجانس في الدقيقة 60، ولم يحرك الحكم ساكناً، وأمر بمواصلة اللعب، رغم أن العرقلة كانت واضحة مثل الشمس، عند الإعادة التلفزيونية.

والحالة الأخرى تعرّض لها الظهير الأيمن الفرنسي جول كوندي عند انطلاقه داخل منطقة الجزاء، إذ إن أحد المدافعين قام بعرقلته، ورغم أن تقنية الفيديو أظهرت وجود العرقلة، إلا أن حكم الفيديو لم يستدع حكم الساحة لمشاهدة الحالة بعينيه، مثلما لم يفعل في الحالة الأولى، ما أثار الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم استحواذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 80%، إلا أن الفريق تعرّض لهذه الخسارة المفاجئة، لتكون رابع هزيمة له هذا الموسم، وهذه المرة من فريق صاعد من دوري الدرجة الأولى.

وأصبح «الكتالوني» مهدداً بقوة في منافسة قمة الدوري، حيث يتساوى معه الآن أتلتيكو مدريد في عدد النقاط «38 نقطة» لكل منهما، ويأتي بعدهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ولكل من الفريقين الأخيرين مباراة مؤجلة.