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الرياضة

4 انتصارات وتعادلان في «الجولة العاشرة» بدوري الأولى

4 انتصارات وتعادلان في «الجولة العاشرة» بدوري الأولى
16 ديسمبر 2024 15:00

 
فيصل النقبي (الفجيرة) 

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خرج العربي بأكبر المكاسب من «الجولة العاشرة» من دوري الأولى لكرة القدم، بعد وصوله إلى 22 نقطة، وصدارته للبطولة منفرداً، مستغلاً غياب الظفرة، ويملك «الفارس» 20 نقطة، كما واصل دبا سلسلة نتائجه الإيجابية، ليكون قريباً من «ثنائي القمة»، بعد بلوغه «النقطة 19»، يحتل بها المركز الثالث.
وعزز فريق الإمارات حظوظه في سباق المنافسة، إثر فوزه المهم على جلف يونايتد 2-1، ليحتل المركز الخامس وله 14 نقطة، بالتساوي مع يونايتد الرابع بالرصيد نفسه.
وشهدت الجولة 4 انتصارات وتعادلين، وبلغت المحصلة 24 هدفاً، منها 8 أهداف في لقاء يوناتيد مع الفجيرة 5-3. 
وتصدر دياجو سيلفا لاعب دبا قائمة الهدافين، وله 8 أهداف، بفارق هدف عن محمد أنور«جلف أف سي»، ومحمد ديوب «العربي».

دوري الدرجة الأولى
فريق العربي
الظفرة
الإمارات
دبا الفجيرة
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