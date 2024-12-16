شرطة أبوظبي تتألق في «دبي العالمية للموانع»



أبوظبي (الاتحاد)



تألق فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للياقة والتحدي، في ختام بطولة دبي العالمية للموانع التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لسباقات الحواجز.

وقدم لاعبا منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أحمد خلفان الجهوري، ومحمد خلفان الحساني مستويات رياضية متميزة في البطولة لاقت استحسان الجميع، حيث حقق اللاعب أحمد خلفان الجهوري المركز الثاني في فئة الماستر لمسافة 2.5 كيلومتر، مؤكداً مستوى الاحترافية والجاهزية لدى الرياضيين من منتسبي شرطة أبوظبي، وحصل محمد خلفان الحساني على المركز الثاني في فئة الشباب لمسافة 2.5 كيلومتر، لافتاً إلى التزام الفريق بتطوير مهاراته، وتعزيز مستواه التنافسي.

وشارك في البطولة 1170 رياضياً من نخبة اللاعبين العالميين في سباقات متنوعة لمسافات 100 متر، 1.5 كيلومتر 2.5 كيلومتر و 5 كيلومترات، وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبي شرطة أبوظبي في البطولة، بمشاركة نخبة لاعبي العالم، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي نتيجة لدعم القيادة العامة لشرطة أبوظبي المستمر للرياضة وتعزيز اللياقة البدنية، ركيزة أساسية للجاهزية الأمنية، ومؤكداً أن اختيار الإمارات لإقامة هذه البطولة العالمية يعزز مكانتها بأنها وجهة عالمية للرياضة.

وأكد العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة، أن التنظيم المتميز للبطولة أتاح الفرصة لإظهار أفضل مستويات الأداء في الرياضات الاحترافية، موضحاً أن هذه الإنجازات تعكس الجاهزية البدنية لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.