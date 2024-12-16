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الرياضة

أبوظبي تحتضن «عالمية الدراجات» في المناطق الحضرية

أبوظبي تحتضن «عالمية الدراجات» في المناطق الحضرية
16 ديسمبر 2024 15:01

 
أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، النسخة السابعة من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية «أبوظبي 2024»، والتي تمثل مزيجاً فريداً بين المنافسات الرياضية ذات المستوى العالمي، وبرنامجاً غنياً بالأنشطة الترفيهية، مما يجعل من الحدث، تجربة مثالية ومناسبة لجميع أفراد العائلة.
وتقام البطولة من 17 إلى 21 ديسمبر، بجانب نيشن تاورز على كورنيش أبوظبي الساحر، لتعود العاصمة الإماراتية لاستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الثانية، بعد نجاح النسخة السابقة عام 2022، التي جذبت آلاف المتفرجين، وشهدت أجواءً حماسية استثنائية.

 

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وتعد البطولة إحدى أبرز الفعاليات التي تعكس التطور الكبير لرياضة ركوب الدراجات في أبوظبي، وتسهم في تعزيز مكانة المدينة، بوصفها وجهة رياضية عالمية، كما تدعم رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في تطوير الأنشطة التي تروج لنمط حياة صحي، وتعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع.
تشمل منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية «أبوظبي 2024»، مسابقات في تخصصين هما: بي إم إكس فري ستايل «بارك - فلاتلاند»، وترايلز «للنخبة سيدات، للنخبة رجال في فئتي 20 و26 بوصة، للناشئين في فئتي 20 و26 بوصة، وللفرق المختلطة».
وعلى هامش المنافسات الرياضية، يوفر الحدث برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الترفيهية والثقافية تشمل، عروضاً بهلوانية على الدراجات، استعراضات البريك دانس، العروض السحرية وألعاب الخفة، بالإضافة إلى الموسيقى الحية والتمثيل الإيمائي، وتشكيلة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية.
كما يحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمهرجان أم الإمارات 2024 على كورنيش أبوظبي الرائع، ما يجعل الحدث تجربة شاملة للجميع.
وفي سياق متصل، تستضيف العاصمة 18 و19 ديسمبر «المنتدى العالمي للتنقُّل ومدن الدراجات الهوائية 2024»، الذي يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات وقارة آسيا، والذي يركز على تعزيز التنقل المستدام ودور ركوب الدراجات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الشعبية المتزايدة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في أبوظبي تعود إلى جاهزية البنية التحتية المتطورة ومبادرات الحكومة الطموحة.
وقال العواني: «إن استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لعام 2024، تجسد التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي بأنها وجهة رياضية عالمية، وحرصنا على اتباع المجتمع لنمط حياة صحي، وتسليط الضوء على أهمية الرياضة بصفتها وسيلة لتعزيز الصحة العامة ودعم التنمية المستدامة».
وأضاف: «يسعدنا الترحيب بجميع المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وبالزوار من جميع الأعمار للاستمتاع بهذا الحدث المميز الحافل بالأنشطة الرياضية والترفيهية ذات المستوى العالمي».

 


ومن جانبه، قال ديفيد لابارتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: «ستكون بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لعام 2024 تجربة لا تُنسى للجمهور من جميع الأعمار، بالإضافة إلى المنافسة المثيرة على المضمار، ويوفر الحدث أنشطة عائلية متنوعة، تحتفي بمتعة ركوب الدراجات، وتسلط الضوء على فوائد هذه الرياضة الممتعة، بالنسبة للمجتمع، إنه حدث فريد لا ينبغي تفويته».
بهذا الحدث المتميز، تواصل أبوظبي، التي حصلت في عام 2021 على لقب «مدينة الدراجات الهوائية»، تعزيز مكانتها كعاصمة للرياضة والتنمية المستدامة، مقدمة تجربة رياضية وترفيهية لا تضاهى لجميع أفراد الأسرة.

الإمارات
أبوظبي
الدراجات الهوائية
مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
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