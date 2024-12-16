4 ميداليات لـ«شراع الحمرية» في البحرين

الشارقة (الاتحاد)

أحرز فريق الحمرية للشراع الحديث 4 ميداليات (فضيتان، برونزيتان) في النسخة الـ22 من بطولة «أسطول المملكة لسباق الماتش ريس»، التي احتضنها نادي البحرين للشراع الحديث، فاز «عنابي» الشراع بفضية وبرونزية في المرحلة الأولى (Fleet Race)، عن طريق عادل خالد، الذي تمكن أيضاً من الفوز بفضية وبرونزية، خلال المرحلة الثانية (Matche Race).

ونجح بذلك فريق الحمرية للشراع الحديث في وضع بصمته الإيجابية في أقدم وأبرز بطولات الشراع في منطقة الشرق الأوسط، وأثنى سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين على الإنجاز المُحقق، مشيداً بمكونات الفريق بشكل عام، واللاعب عادل خالد بصفة خاصة.

كما أشاد عادل خميس لاعب الحمرية الأولمبي، بما يقدمه مجلس إدارة النادي، ومجلس الشارقة الرياضي، من دعم متواصل لرياضة الشراع، وتوفير الظروف الملائمة.