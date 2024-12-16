«الفرسان» و«الإمبراطور».. قمة «العاشرة»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي شباب الأهلي والوصل مساء اليوم على استاد راشد في دبي، في مباراة تأتي ختاماً للجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي تعد بمثابة قمة مكررة بعد المواجهة التي جمعت الفريقين قبل أيام في نهائي كأس سوبر إعمار، الذي حقق فيه «الفرسان» الفوز على «الإمبرطور» بركلات الترجيح.

ولا يزال الحديث دائراً حول تلك المباراة، ما بين احتفالات شباب الأهلي بالاحتفاظ بلقب السوبر للعام الثاني على التوالي، والمرة السابعة في تاريخه بالمجمل، واعتراض الوصل على قرارات الطاقم التحكيمي، حيث يرى أن هناك حالات أثارت الجدل كانت كفيلة بترجيح الكفة لمصلحته.

ويدرك «الفرسان» و«الإمبراطور» أنه لا مجال لإهدار النقاط في هذه المباراة، ما بين شباب الأهلي الطامح لمواصلة المنافسة على اللقب وتقليص الفارق عن الشارقة متصدر الترتيب الحالي، والوصل الذي لا ينوي التفريط باللقب الذي حققه الموسم الماضي في هذا التوقيت المبكر.

ويوجد شباب الأهلي بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهو الذي خاض مباراتين أقل عن الشارقة المتصدر برصيد 27 نقطة، فيما يأتي الوصل بالمركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وفي 30 مواجهة سابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، حقق شباب الأهلي الفوز في 12 مباراة، مقابل فوز الوصل 10 مرات، وتعادل الفريقان في 8 مباريات.

ويتطلع الوصل لكسر حاجز الصيام عن تحقيق الفوز خارج الديار هذا الموسم في الدوري، فيما نجح شباب الأهلي من تجنب الهزيمة في أول 8 جولات هذا الموسم.

ويتطلع فابيو ليما إلى تجاوز الهداف الدولي السابق أحمد خليل في قائمة الهدافين التاريخيين لهذا الديربي، حيث يتصدر نجم شباب الأهلي السابق القائمة برصيد 15 هدفاً، ويليه نجم الوصل برصيد 14 هدفاً.