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الرياضة

«الأبيض» يبدأ معسكر ​«خليجي 26​» في دبي

باولو بينتو
17 ديسمبر 2024 01:03

معتز الشامي (أبوظبي)

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خليجي 26
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دخل منتخبنا الوطني معسكره التحضيري مساء أمس في دبي، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» التي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير المقبل.
وبدأ «الأبيض» تجمعه بصفوف غير مكتملة، في انتظار انتظام بقية اللاعبين صباح غد، عقب مباراة الوصل وشباب الأهلي، اليوم، ضمن «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين». 
وانتظم 20 لاعباً في المعسكر، عقب نهاية «الجولة العاشرة»، واكتفى الجهاز الفني بالفحوص الطبية التي سبقت الاجتماع التنسيقي مع الجهازين الفني والإداري، من أجل التركيز على متطلبات المرحلة، وشرح أهداف التدريبات وغيرها من الجوانب الأخرى، وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي.
وسبق أن أعلن البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا القائمة، وضمت 26 لاعباً وهم، خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي لحراسة المرمى، وفي الدفاع، محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبدالله إدريس، وفي الوسط، ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، سولومون سوسو، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما وفهد بدر، وفي الهجوم، برونو أوليفيرا وكايو كانيدو.
ويواصل «الأبيض» تدريباته اليومية في دبي، وحتى موعد السفر إلى الكويت يوم الخميس المقبل، ورصد الجهاز الفني أداء اللاعبين في الجولات الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، فضلاً عن تحليل مستوى بقية منتخبات المجموعة الأولى في البطولة الخليجية.

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