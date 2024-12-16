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الرياضة

بوجبا يتأهب للعودة من بوابة جالطة سراي

بوجبا يتأهب للعودة من بوابة جالطة سراي
16 ديسمبر 2024 22:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يستعد الفرنسي بول بوجبا «31عاماً» للعودة إلى الملاعب، بعد أن خفضت المحكمة الرياضية عقوبة تعاطيه المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهراً فقط، تنتهي في مارس المقبل، وأصبح حراً منذ فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي، ولكنه لا يريد أي نادٍ، وإنما يبحث عن فريق يلعب على أعلى مستوى احترافي.
وكان بوجبا تم إيقافه وحرمانه من اللعب منذ سبتمبر2023، تطبيقاً لعقوبة الإيقاف، ولكن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يجهز نفسه من الآن للعودة بقوة إلى «المستطيل الأخضر».
ولن يكون بمقدور بوجبا اللعب رسمياً قبل مارس 2025، موعد انتهاء العقوبة، ولكن من حقه التدريب لاستعادة لياقته البدنية، بعد طول غياب عن الملاعب، وبدأ من الآن استكشاف خيارات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، ولكي يكون جاهزاً للعودة في أفضل «فورمة».
وإذا كانت بعض الأنباء الصحفية ترددت بشأن رغبة مارسيليا في التعاقد مع بوجبا، فإن نجم مانشستر يونايتد الأسبق لم يعلق على هذا العرض، في الوقت الذي كانت فيه شائعات تقول إن مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدماته.
وذكرت مصادر صحفية تركية أن بوجبا أبدى رغبته في التدريب داخل المنشآت الرياضية لنادي جالطة سراي وهو الاختيار الذي فاجأ الكثيرين، ولكنه يفسر في الوقت نفسه رغبته في الاستفادة من بنية رياضية حديثة، ليبقى متمتعاً بقدرته التنافسية من خلال التدريبات.
ورغم طول مدة غياب بوجبا عن الملاعب، إلا أنه لا يزال مطلوب في أكثر من جهة، حيث يجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، ما يعني إنه قد يشعل سوق الانتقالات الشتوية القادمة بعد أقل من أسبوعين.
ومن حق بوجبا أن يستأنف التدريبات اعتباراً من أول يناير2025، وهذه الفترة تسمح له ليس فقط باستعادة كامل جاهزيته، وإنما أيضاً زيادة فرصه لإغراء نادٍ جديد للحصول على خدماته قبل موعد عودته في مارس.
غير أن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، قال إن مستقبل بوجبا لا يزال غامضاً، ولكن اختياره جالطة سراي مكاناً لتدريباته يجعل النادي التركي أول المرشحين للحصول على خدماته، وربما يكون الإعلان الرسمي عن التعاقد مع النادي قريباً.

 

بول بوجبا
يوفنتوس
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
جالطة سراي
مانشستر يونايتد
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