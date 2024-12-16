وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»



لندن (د ب أ)

أكد نادي مانشستر سيتي «حامل لقب» الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفاة أحد مشجعيه، بعد تعرضه لأزمة صحية في ملعب «الاتحاد» خلال مواجهة «الديربي» أمام مانشستر يونايتد. وخسر سيتي أمام ضيفه يونايتد بهدفين مقابل هدف، بعد تسجيل الفريق الضيف هدفين في اللحظات الأخيرة، بواسطة برونو فيرنانديز وأماد ديالو.

وذكر السيتي عبر موقعه الرسمي «مانشستر سيتي على عرف بالأنباء المفجعة، بأن واحداً من مشجعينا توفى عقب تعرضه لأزمة صحية في المبارا».

وأضاف «تعاطف الجميع في النادي مع عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة».