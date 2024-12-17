سباق أبوالأبيض للمحامل الشراعية ينطلق السبت المقبل



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق أبوالأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي، والتي تحظى بأهمية خاصة لأنها تدعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل.

وفتح النادي باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الإلكتروني، مع توضيح شروط ولوائح المشاركة، وفق التعديلات التي أجريت على سباقات هذه الفئة منذ الموسم الماضي، وتفاصيلها الفنية واللوجستية والتنظيمية، وتطبيقها في عدد من السباقات خلال الفترة الماضية، ووجدت الترحيب والإشادة من الملاك والنواخذة والبحارة، وأسهمت في دعم مسيرة هذه السباقات.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين، وأصحاب المراكز المتقدمة، ويتم تحديد موقع انطلاقة السباق ومسافته في وقت لاحق، وفق الحالة الجوية، لتبحر المحامل باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

من جانبه، ثمَّن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتراث عامة، والبحري على وجه الخصوص، والذي عزز ترسيخه في وجدان الملاك والنواخذة والبحارة، والتمسك بإرث الأجداد والآباء عبر نقله للأجيال بكل تفاصيله، مشيداً برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للفعاليات التراثية والبحرية وسباقاتها المختلفة، ودعمها والحرص على استمراريتها، وهي رعاية تضاعف من فرحة المشاركين والمنظمين والمتابعين.

وقال: «سباقات المحامل الشراعية 60 قدماً هي الفئة الأعلى، ولها خصوصيتها وتستقطب أمهر النواخذة والبحارة، بدعم من ملاك المحامل، لأنها تمثل التحدي الأكبر لأهل البحر، وترسم سباقاتها ملاحم بطولية رائعة مع أمواج البحر، وترسم صورة متكاملة عن ما كان يقوم به الأجداد والآباء في التنقل والحصول على خيرات البحر»، مشيراً إلى أن سباق أبوالأبيض، يعد محطة مهمة لدى الجميع، ضمن أجندة سباقات الموسم، ودائماً ما يشهد مشاركة كبيرة وتنافساً قوياً بين المحامل المشاركة.