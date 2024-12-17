5 نجوم يتطلعون إلى «العالمية الأولى» مع ريال مدريد

الدوحة (د ب أ)



بعد عام، و10 أشهر، و7 أيام، من الفوز على الهلال السعودي بنهائي كأس العالم للأندية في المغرب عام 2022، يتطلع ريال مدريد الإسباني إلى إضافة لقب جديد لخزينة بطولات العامرة بالألقاب الدولية.

ويلعب الريال مع باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم «كأس إنتركونتيننتال» الأربعاء، على ملعب «لوسيل» في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد أقل من عامين، بعد الفوز 5-3 على الهلال في النهائي، الذي جرى في فبراير2023، ظهرت وجوه جديدة عديدة في التشكيلة التي ستلعب النهائي.

وكان التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام الهلال يضم أندريه لونين، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

ذلك الفريق من ريال مدريد، الذي تغلب على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في المربع الذهبي للمسابقة، قبل 3 أيام من النهائي، خاض المباراة ضد الهلال من دون الحارس تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

وبالنظر إلى نهائي هذا العام، بصرف النظر عن وجود كورتوا، فإن هناك تغييرات عديدة في التشكيلة، حيث يغيب كل من كارفاخال وألابا بسبب الإصابة، بينما أعلن كروس اعتزاله اللعب، ولم يعد بنزيمة ضمن صفوف الفريق.

كما رحل أيضاً ناتشو وماركو أسينسيو، اللذان شاركا بديلين في المباراة النهائية، عن قلعة «سانتياجو برنابيو». ومع غياب فيرلاند ميندي وديفيد ألابا بسبب الإصابة، سيشارك فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر، ليحل محل كامافينجا، الذي شغل هذا المركز في المغرب.

وبينما كان الريال يواجه الهلال، كان فران جارسيا يقدم أداءً رائعاً مع رايو فايكانو الإسباني، ما أهله للعودة لصفوف فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفضل أدائه المتميز.

والآن، في قطر، يمكن للظهير الأيسر أن يؤدي دوراً رئيساً في فريق ريال مدريد، حسبما أفاد تقرير نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». وسيشغل لوكاس فاسكيز مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب كارفاخال المصاب، وهو مركز لعب فيه في مناسبات عدة، وتسبب قرار كروس باعتزال اللعب في انتقال فالفيردي من مركز الجناح الأيمن إلى الوسط، حيث أصبح اللاعب الأوروجوياني الآن عنصراً أساسياً في وسط الملعب.

وتولى جود بيلينجهام دور لاعب الوسط الديناميكي الذي يتحرك بين منطقتي الجزاء، مع وجود ثنائي هجومي أمامه، واستبدل ريال مدريد مهاجماً فرنسياً متميزاً بآخر، حيث انتقل من كريم بنزيمة إلى كيليان مبابي.

من لاعب يتميز بالأناقة واللمسات الحاسمة إلى مهاجم أكثر سرعة يوفر نفس القدر من الحسم الهجومي، النتيجة تبقى واحدة: وفرة من الأهداف، ولا يزال من غير المعروف كيف سيؤدي ريال مدريد في النهائي، لكن معظم لاعبي أنشيلوتي لديهم خبرة الفوز بأي من ألقاب مسابقات «الفيفا» للأندية، باستثناء الخماسي بيلينجهام ومبابي وأردا جولر وفران جارسيا، وإبراهيم دياز، الذين يسعون لتحقيق لقبهم العالمي الأول. وسبق لمبابي الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018 مع منتخب فرنسا، ما يجعل هذه التشكيلة قادرة بلا شك على المنافسة، والفوز بالألقاب.

وحقق ريال مدريد ثلاثة ألقاب في موسم 2022-2023، حيث توج بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، كما أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني، وحل وصيفاً في كأس السوبر الإسباني، وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا. أما فريق ريال مدريد لموسم 2024-2025، فقد حقق بالفعل لقب كأس السوبر الأوروبي، ويطمح الآن إلى إضافة لقب ثانٍ عبر بطولة كأس القارات للأندية.

وسيكون تحقيق هذا اللقب بلا شك وسيلة مثالية لتعزيز الثقة قبل استكمال الموسم، الذي ربما يختتم بتتويج تاريخي بلقب كأس العالم للأندية عام 2025، في نسخته الجديدة التي تضم 32 نادياً بالولايات المتحدة صيف العام القادم.