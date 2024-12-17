أنشيلوتي: ريال مدريد يمسك بـ «الزمام»!



الدوحة (أ ف ب)

أكد مدرب ريال مدريد بطل أوروبا أنّ فريقه لا يزال في وضع جيد، وممسكاً بزمام الأمور، رغم تقلب نتائجه أخيراً، وذاك عشية نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم (الإنتركونتيننتال) أمام باتشوكا المكسيكي في استاد لوسيل المونديالي في الدوحة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «خوض نهائي كأس إنتركونتيننتال شهادة على أدائنا الممتاز في الموسم الماضي، عندما تبدأ الموسم، تريد أن تكون هناك، تريد أن تخوض المباراة النهائية سنحاول بالتأكيد الفوز».

وأوضح أنشيلوتي رداً على سؤال حول فقدان السيطرة على فريقه وأجاب مازحاً «هل تسألني إن فقدت السيطرة؟ لا، لا شيء من هذا القبيل، فلا يزال ريال في وضع جيد وممسكاً بزمام الأمور قبل النصف الثاني من الموسم».

وتابع «وجودنا هنا يعني أننا أبطال أوروبا، وعلينا أن ننهي الموسم الماضي، وهو كان موسماً ناجحاً جداً لنا وللنادي».

يأتي كلام أنشيلوتي في خضم الأداء المتفاوت للعملاق المدريدي، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي والمركز العشرين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعن أداء النجم الفرنسي كيليان مبابي، أجاب «الميستر»: «إنه لاعب مذهل، لكن بصراحة لا أعتقد أنه وصل لأفضل مستوياته، رغم ذلك، أعتقد أنه تطور في المباريات الأخيرة، ونحن سعداء بوجوده هنا، يستطيع أن يشغل أي مركز في الهجوم، سواء على اليسار أم اليمين، وهذا يسعدني جداً».

وعن تذبذب أداء الفريق هذا الموسم، تابع «حصل ذلك بسبب التغيّر في التشكيلة، وهذا أمر طبيعي عندما تغيّر الاستراتيجية في الدفاع أم المنظومة بشكل عام، أنا لست سعيدا بشكل تام، لكنني راض عن تحسّن الفريق في الفترة الأخيرة، لأننا مررنا بفترة صعبة وهذا ما يجعل الفريق ذهنيا أقوى».

من جهته، قال اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام «سعداء بخوض هذه المباراة، نريد مواصلة تعزيز إرث ريال مدريد على المستوى العالمي».

وأضاف «الأمور لا تزال على حالها في غرفة الملابس واللاعبون يثقون ببعضهم، ونعرف تماماً أين سنكون في نهاية الموسم».