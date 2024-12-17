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الرياضة

إنريكي يشعل «المنافسة الداخلية» في سان جيرمان

إنريكي يشعل «المنافسة الداخلية» في سان جيرمان
17 ديسمبر 2024 21:12

 
باريس (رويترز) 

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يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وقال مدربه لويس إنريكي، إنه يركز على إحداث منافسة قوية داخل الفريق، لجعل جميع اللاعبين في حالة تأهب.
ويحل سان جيرمان، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، ويتصدر الترتيب برصيد 37 نقطة، ضيفاً على موناكو الثالث الأربعاء.
وقال لويس إنريكي إنه من «المثالي» أن يكون لديه خيارات في مركز واحد، لكن من أجل نمو سان جيرمان، فإنه من المهم ألا يعرف اللاعبون ما إذا كانوا سيشاركون أم لا، وأن يكونوا مستعدين ليتم استبدالهم.
وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين قبل المباراة «أحب أن يكون لدي لاعبان في كل مركز يلعبان أساسيين، وأن تكون هناك منافسة حقيقية، قمت بذلك مع حراس المرمى الثلاثة وهم جاهزون للعب، ومع اللاعبين الآخرين، فإننا نخسر بعض اللاعبين أحياناً، بالنسبة لي، فإن أساس نمو الفريق قبل كل شيء هو فكرة عدم معرفة اللاعبين لمشاركتهم من عدمها، وإذا استرخوا قليلاً يمكن لشخص آخر أن يلعب بدلاً منهم، هذا من أجل مصلحة الفريق، وهذه الطريقة التي سأتبعها».
وقال لويس إنريكي إن موناكو، الذي فاز في أربع من آخر خمس مباريات، هو منافس باريس سان جيرمان المباشر على اللقب هذا الموسم.
وقال المدرب الإسباني «مستوى موناكو مرتفع للغاية، إنه فريق يشبه أولمبيك ليون، موناكو تحسن كثيراً دفاعياً، ومن الصعب للغاية اللعب ضده، نحتاج إلى نسخة جيدة للغاية من فريقنا، اعتدنا أن نكون على قدر المهمة في هذه المباريات».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
موناكو
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