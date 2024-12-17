شباب الأهلي يتخطى الوصل ويقلص «فارق القمة» مع الشارقة

علي معالي (دبي)



فاز شباب الأهلي على الوصل 3-0، في ختام «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «23 نقطة»، من 9 لقاءات، وله مباراة «مؤجلة» مع العين، ويواصل مطاردة الشارقة «المتصدر» بفارق 4 نقاط، حيث يبلغ رصيد الشارقة «27 نقطة» من 10 مباريات، فيما تجمد رصيد الوصل «حامل اللقب» عند 13 نقطة في المركز الثامن.

ويأتي تفوق شباب الأهلي على الوصل، بعد أيام قليلة من مواجهة الفريقين في «كأس السوبر» والتي حسمها «الفرسان» لمصلحته.

أحرز الأهداف الثلاثة مؤنس دبور في الدقيقة 13، وجيليرمي بالا في الدقيقة 39، وسعيد عزة الله في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

سيطر شباب الأهلي على بداية اللقاء، وترجم أفضليته مبكراً، عندما أحرز مؤنس دبور الهدف الأول برأسية في الدقيقة 13، وأضاف جيليرمي بالا الهدف الثاني بمهارة عالية في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، حاول «الإمبراطور» تقليص الفارق، إلا أن محاولاته لم تسفر عن هز شباك صاحب الأرض الذي نجح في الحفاظ على التقدم، ولجأ مدرب الوصل إلى التغييرات لتنشيط خطوط الفريق، الذي أصبحت له الأفضلية في نسبة الاستحواذ على الكرة، وقبل نهاية المباراة، يخطف «البديل» سعيد عزة الله الهدف الثالث، لتنتهي المباراة لمصلحة «الفرسان» بـ«ثلاثية» نظيفة، ويحافظ الفريق على «الوصافة»، وأيضاً تقليص الفارق مع الشارقة الذي يتربع على القمة، وتبقى لشباب الأهلي مباراة مؤجلة.