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الرياضة

جارناتشو.. «جائزة بوشكاش»

جارناتشو.. «جائزة بوشكاش»
17 ديسمبر 2024 21:55

الدوحة (د ب أ)

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فاز الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وكشف النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو الفائز بكأس العالم 2006 مع منتخب بلاده عن فوز جارناتشو بالجائزة، بعدما سجل هدفاً بركلة مقصية في شباك إيفرتون ببطولة الدوري الإنجليزي.
وقال جارناتشو: «أنا سعيد وفخور بالجائزة، وأتدرب على ذلك في التدريبات، والفضل يعود لزملائي في تسجيل هذا الهدف الخاص».
وأضاف اللاعب الأرجنتيني الدولي الشاب: «أتطلع للحظات أخرى أكثر نجاحاً مع الفريق». 


 

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