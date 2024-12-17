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الرياضة

فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

فينيسيوس أفضل لاعب في العالم
17 ديسمبر 2024 22:13

الدوحة (رويترز)

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فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي «الفيفا»، خلال حفل «ذا بيست» عن عام 2024 الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.
وحقق فينيسيوس الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعدما ساعد فريقه في الموسم الماضي على الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس السوبر الإسبانية.
وفاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة «الفيفا» لأفضل مدرب في العالم، وتسلم أنشيلوتي الجائزة من الفرنسي أرسين فينجر المدرب الأسطوري لنادي أرسنال الإنجليزي، ومسؤول لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال أنشيلوتي بعد تسلم الجائزة: «أشعر بالفخر لفوزي بهذه الجائزة، وأهديها لفريقي والجهاز المعاون، وأيضاً فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على منحي الفرصة لتدريب أفضل فريق في العالم».

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
جوائز الفيفا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
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