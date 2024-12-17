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الرياضة

الريال والسيتي يسيطران على «التشكيل المثالي»

الريال والسيتي يسيطران على «التشكيل المثالي»
17 ديسمبر 2024 22:33

 
الدوحة (د ب أ)

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على هامش حفل جوائز «ذا بيست» في العاصمة القطرية الدوحة، التشكيل المثالي للاعبين من فئة الرجال على مستوى العالم في عام 2024.
وضم التشكيل المثالي في حراس المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) وفي الدفاع الإسباني داني كارباخال (ريال مدريد)، والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، والألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، والفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال). وفي الوسط، الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد )، والإسباني رودري (مانشستر سيتي)، والألماني توني كروس (ريال مدريد سابقاً)، وفي الهجوم الإسباني لامين يامال (برشلونة )، والنرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
جوائز الفيفا
ريال مدريد
مانشستر سيتي
برشلونة
إيرلينج هالاند
لامين يامال
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