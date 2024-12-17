الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس «أبوظبي الإسلامي» يرفع وتيرة التحضيرات في الأندية

كأس «أبوظبي الإسلامي» يرفع وتيرة التحضيرات في الأندية
18 ديسمبر 2024 00:52

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد: الإنسان أساس التنمية وتعزيز جودة حياته هدفنا
اعتماد مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2025

رغم مشاركة منتخبنا الوطني المقبلة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، فإن وتيرة التحضيرات والعمل تواصلت داخل جدران الأندية، ترقباً لخوض مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي، ذهاباً يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، وإياباً يومي 29 و30 من الشهر ذاته، في مسك ختام عام حافل بالمنافسة والمباريات القوية التي شهدتها ملاعبنا على الصعد كافة، المحلية والخارجية.
ويلتقي في ربع النهائي العين مع الجزيرة، والشارقة مع الوحدة حامل اللقب، وهما المواجهتان المكررتان من آخر مباراة لهما في دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلعب الوصل مع بني ياس، وشباب الأهلي مع النصر.
ودخلت ستة من هذه الفرق أجواء التدريبات مباشرة، بعد خوض مبارياتها في الجولة العاشرة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، فيما التقى شباب الأهلي والوصل في المباراة التي أقيمت أمس في ختام هذه الجولة.
ولعل ما يرفع من قوة المباريات المقبلة وجود 6 فرق، سبق لها أن حققت لقب هذه المسابقة، وهي شباب الأهلي الأكثر تتويجاً في خمس مناسبات، الوحدة 3 مرات، العين والنصر مرتين، الجزيرة والشارقة لقب لكل منهما، إلى جانب الوصل وصيف عام 2018، فيما يتطلع بني ياس للمزاحمة على وضع بصمته في هذه المسابقة التي تنال اهتمام جماهيري متزايد.
ويحسب لرابطة المحترفين، استمرار هذه المسابقة في ظل غياب 26 لاعباً في صفوف منتخبنا الوطني، مع وجود الغالبية العظمى من بقية اللاعبين في صفوف الأندية، وتجنب توقف المنافسات لفترة زمنية طويلة، خصوصاً أن الموسم لا يزال يشهد الكثير من الاستحقاقات والروزنامة المضغوطة، مع البطولات المحلية والمشاركات الخارجية لأنديتنا في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 وبطولة الأندية الخليجية، وترقب خوض مواجهات بين أنديتنا ونظيرتها القطرية على ألقاب مشتركة.

مصرف أبوظبي الإسلامي
أبوظبي
العين
الجزيرة
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
شباب الأهلي
النصر
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
جانب من توزيع مواد غذائية ومستلزمات الشتاء للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم أغطية شتوية لمرضى «ناصر الطبي»
18 ديسمبر 2024
فلسطينيون ينتظرون الحصول على حصة غذائية في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحرب
18 ديسمبر 2024
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الجامعة»: الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة
18 ديسمبر 2024
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
18 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©