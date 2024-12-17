كأس «أبوظبي الإسلامي» يرفع وتيرة التحضيرات في الأندية

مراد المصري (أبوظبي)

رغم مشاركة منتخبنا الوطني المقبلة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، فإن وتيرة التحضيرات والعمل تواصلت داخل جدران الأندية، ترقباً لخوض مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي، ذهاباً يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، وإياباً يومي 29 و30 من الشهر ذاته، في مسك ختام عام حافل بالمنافسة والمباريات القوية التي شهدتها ملاعبنا على الصعد كافة، المحلية والخارجية.

ويلتقي في ربع النهائي العين مع الجزيرة، والشارقة مع الوحدة حامل اللقب، وهما المواجهتان المكررتان من آخر مباراة لهما في دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلعب الوصل مع بني ياس، وشباب الأهلي مع النصر.

ودخلت ستة من هذه الفرق أجواء التدريبات مباشرة، بعد خوض مبارياتها في الجولة العاشرة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، فيما التقى شباب الأهلي والوصل في المباراة التي أقيمت أمس في ختام هذه الجولة.

ولعل ما يرفع من قوة المباريات المقبلة وجود 6 فرق، سبق لها أن حققت لقب هذه المسابقة، وهي شباب الأهلي الأكثر تتويجاً في خمس مناسبات، الوحدة 3 مرات، العين والنصر مرتين، الجزيرة والشارقة لقب لكل منهما، إلى جانب الوصل وصيف عام 2018، فيما يتطلع بني ياس للمزاحمة على وضع بصمته في هذه المسابقة التي تنال اهتمام جماهيري متزايد.

ويحسب لرابطة المحترفين، استمرار هذه المسابقة في ظل غياب 26 لاعباً في صفوف منتخبنا الوطني، مع وجود الغالبية العظمى من بقية اللاعبين في صفوف الأندية، وتجنب توقف المنافسات لفترة زمنية طويلة، خصوصاً أن الموسم لا يزال يشهد الكثير من الاستحقاقات والروزنامة المضغوطة، مع البطولات المحلية والمشاركات الخارجية لأنديتنا في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2 وبطولة الأندية الخليجية، وترقب خوض مواجهات بين أنديتنا ونظيرتها القطرية على ألقاب مشتركة.