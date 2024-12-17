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الرياضة

«المنتدى العالمي» للدراجات الهوائية 2024 في أبوظبي اليوم

«المنتدى العالمي» للدراجات الهوائية 2024 في أبوظبي اليوم
18 ديسمبر 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق، اليوم، أعمال المنتدى العالمي للتنقّل ومدن الدراجات الهوائية (أبوظبي 2024)، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، ويقام للمرة الأولى في الإمارات وقارة آسيا، ويستمر إلى 19 ديسمبر الجاري. وتتضمن الدورة السادسة للمنتدى 4 محاور رئيسية هي، تأثير الدراجين كأبطال للتغيير، ومدن ركوب الدراجات الهوائية حول العالم، وركوب الدراجات الهوائية نحو مستقبل مستدام، واستراتيجيات نمو السياحة الرياضية.
ويُعقد الحدث الذي يقام كل عام لدعم التنقُّل المستدام وتعزيز مساهمة ركوب الدراجات في أعمال التنمية المستدامة العالمية، حيث يجمع مجتمع النقل وركوب الدراجات وممثلين عن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والاتحادات الدولية والقارية، وممثلين عن الدولة المستضيفة، وخبراء صناعة الرياضة، ومشجعي استخدام الدراجات الهوائية وسيلةً للتنقل، وخبراء صناعة الرياضة.
ويُشارك في المنتدى نخبة من الخبراء من أصحاب الرؤى العملية حول المبادرات والاستراتيجيات والشراكات التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم من قبل أصحاب المصلحة في مجال ركوب الدراجات.
وتُعدّ دورة هذا العام السادسة للمنتدى، حيث انطلق في دورته الأولى في ميلانو «إيطاليا» 2018، ثم عُقد في باريس «فرنسا» 2019، ثم في أودنسه «الدنمارك» 2021، ثم في جلاسكو، أسكتلندا، «المملكة المتحدة» 2022، ثم في بروج «بلجيكا» في عام 2023.
وكشف مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن مكان استضافة فعاليات المنتدى في يومه الأول، في فندق باب القصر، ويقام اليوم الثاني للمنتدى، والذي يتضمن العديد من ورش العمل التفاعلية وجولات الدراجات الهوائية، في مقر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات.
وفي اليوم الأول من أعمال المنتدى، يلقي عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي كلمة ترحيبية، وكذلك ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وسعادة الدكتور سيف الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل، ثم تلقي صفيّة الصايغ لاعبة المنتخب الإماراتي الوطني للدراجات الهوائية، وأول درّاجة إماراتية محترفة، وعضو فريق الإمارات القابضة للسيدات، كلمة ستكون مصدر إلهام للعديد من الرياضيات الأخريات.
ويلي ذلك جلسة حوارية بعنوان «الدراجات الهوائية في الإمارات»، يتحدث فيها كل من النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وحارب العلي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات.
يعقب ذلك جلسة حوارية بعنوان «تأثير الدراجين كأبطال للتغيير»، تحضرها مروج عادل أول راكبة دراجات سعودية في فريق العلا جايكو، والألماني دينيس شنايدر الدراج البارالمبي، وبيتر ساجان بطل العالم للدراجات، كارلوس ماريو أوكويندو، الحاصل على ميدالية سباق بي إم إكس الأولمبي. 
وتعقد جلسة حوارية بعنوان «مدن ركوب الدراجات الهوائية حول العالم»، يتحدث فيها سامسون ناديشيمي رئيس الاتحاد الرواندي للدراجات، أكيكو ناجانو مدير أول المناطق الحضرية في طوكيو، وإيوان جاردين من المجلس الأسكتلندي للدراجات، وفطين المصري ممثل الدار العقارية، والنخيرة الخييلي مدير المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، ثم يتحدث جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق.
وتقام جلسة حوارية بعنوان «ركوب الدراجات الهوائية نحو مستقبل مستدام»، يشارك فيها ميليسا مونكادا رئيسة فريق الإمارات، وماورو جيانيتي المدير التنفيذي ورئيس فريق الإمارات، وكارولين جوليان مدير العلامة التجارية والتفاعل في الاتحاد البريطاني للدراجات، ومايك لافلين الرئيس التنفيذي والمؤسس للرياضة العالمية المستدامة.
وتقام جلسة حوارية بعنوان «رؤية أبوظبي»، يتحدث فيها عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وممثل من دائرة البلديات والنقل، والدكتور عارف الحمادي مستشار دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي.
وتختتم أعمال اليوم الأول بجلسة بعنوان «استراتيجيات نمو السياحة الرياضية»، يتحدث فيها كل من جيل وارن رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات، وكوتنديسا ناجاوينا رئيس اتحاد الدراجات الجنوب أفريقي، وساندرو أراوجو نائب رئيس الاتحاد البرتغالي للدراجات، وسمارا شيبارد منسقة الاتحاد الدولي في أستراليا.

الدراجات الهوائية
مجلس أبوظبي الرياضي
الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية
التنمية المستدامة
الرياضة
ميلانو
إيطاليا
المملكة المتحدة
أسكتلندا
جلاسكو
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