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الرياضة

نادال يتذكر البكاء والحالة العقلية!

نادال يتذكر البكاء والحالة العقلية!
18 ديسمبر 2024 10:22

 
مدريد (أ ب)

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كتب نجم التنس الإسباني رافاييل نادال في مقالة منشورة على شبكة الإنترنت، إنه فكر في الابتعاد عن اللعبة منذ سنوات من أجل التعافي والاهتمام بحالته الذهنية والعقلية.
وأضاف نادال في مقالته، «لقد اعتدت على الإرهاق البدني، لكن في بعض الأحيان واجهت صعوبة على المستوى الذهني والعصبي، ولم أكن قادراً على المشاركة في البطولات الكبيرة، ولا أجد مشكلة في الاعتراف بذلك، لأننا بشر ولسنا أبطالاً خارقين، لحسن الحظ لم يصل الأمر بي لعدم القدرة على التحكم في القلق، ولكن فكرت بالفعل في أخذ استراحة كاملة من التنس للتعافي ذهنياً».
واعتزل نادال «38 عاماً» التنس، بعد اللعب مع إسبانيا في كأس ديفيز في نوفمبر الماضي، وذلك بعد معاناته من كثرة الإصابات في آخر موسمين.
وتحدث نادال أيضاً في مقاله عن الألم المزمن في قدمه اليسرى الذي كان يعاني منه ببلوغه 17 عاماً، مضيفاً «قيل لي حينها أنني لن ألعب التنس مجدداً».
وأضاف النجم الإسباني «قضيت أياماً عديدة في المنزل أبكي، لكن كنت محظوظاً بأبي الذي كان يتعامل معي دائماً بشكل إيجابي، وكان له الأثر الأكبر في حياتي.

التنس
إسبانيا
نادال
كأس ديفيز
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