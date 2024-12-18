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الرياضة

بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق السبت في دبي

بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق السبت في دبي
18 ديسمبر 2024 10:37

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن انطلاق النسخة التاسعة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين يوم السبت المقبل بنادي النصر في دبي.
ويشارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، يمثلون مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
وتهدف البطولة إلى توفير بيئة تنافسية عالية المستوى، تُسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم، كما تشكّل منصة مهمة لاختبار جاهزيتهم الفنية، واكتساب خبرات جديدة عبر مواجهة أفضل اللاعبين على الساحة المحلية.
وفي هذا السياق، أكد محمد حميد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أهمية هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد، وقال: «يواكب تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين إستراتيجية الاتحاد بالتركيز على المواهب الصاعدة، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة، واستكمال مسيرة الإنجازات في مختلف المحافل القارية والعالمية».
وأضاف الظاهري: «ترسّخ هذه البطولة الشراكة الفاعلة بين الاتحاد والأندية، لتأهيل اللاعبين وإعدادهم وفق أعلى المعايير، حيث تعكس تلك الجهود رؤية واضحة لمستقبل مشرق لرياضة الفنون القتالية المختلطة، وتعزز مكانة الدولة وجهة رائدة لتطوير وصناعة الأبطال».
وقال منصور الزعابي (16 عاماً)، لاعب أكاديمية «تيم نوجيرا دبي»، والذي ينافس في وزن 56 كجم: «هذه البطولة تمثل تجربة مهمة بالنسبة لي ولزملائي، حيث نتطلع لاختبار مهاراتنا من خلال مواجهة منافسين يتمتعون بمستوى عالٍ من الأداء، لا شك بأن هذه النزالات القوية تساعدنا على تطوير مهاراتنا، وتعزيز جاهزيتنا للاستحقاقات القادمة، كما أنها تمنحنا ثقة أكبر في مواجهة التحديات».

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