تشيلسي يضرب ريال مدريد في «أبطال السيدات»



مدريد (أ ب)



سجلت اللاعبة الأميركية البديلة كاتارينا ماكاريو هدفين من ضربتي جزاء، بعد مشاركتها في الشوط الثاني، لتقود تشيلسي الإنجليزي إلى الفوز على ريال مدريد الإسباني 2-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية.

وكان ريال مدريد ضمن تأهله إلى دور الثمانية رفقة تشيلسي قبل المباراة، لكن الفريق الإسباني كان بحاجة للفوز على ملعبه لانتزاع صدارة المجموعة الثانية.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجلته كارولين وير في الدقيقة السابعة من المباراة التي أقيمت على ملعب دي ستيفانو.

ولكن تشيلسي قلب النتيجة لمصلحته ليتصدر المجموعة، محققاً العلامة الكاملة، بالفوز في 6 مباريات، ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم تحت قيادة المدربة الجديدة سونيا بومباستور.

من جهة أخرى، حقق الفريق اللندني 9 انتصارات مقابل تعادل وحيد في أول 10 مباريات بالدوري الإنجليزي للكرة النسائية.

وتأهل تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات مرة واحدة في موسم 2020 -2021، بينما خسر مرتين في الدور قبل النهائي أمام برشلونة الإسباني في الموسمين الماضيين، أما ريال مدريد فلم ينجح بعد في تجاوز دور الثمانية.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، فاز تفينتي الهولندي على سلتيك الأسكتلندي 3-صفر، لكن الفريقين ودعا البطولة.