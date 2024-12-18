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الرياضة

مباراة «نجوم السلة» تتحوّل إلى «رباعية»

مباراة «نجوم السلة» تتحوّل إلى «رباعية»
18 ديسمبر 2024 11:02

 
لاس فيجاس (أ ب)

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كشفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن مباراة كل النجوم تتحوّل إلى بطولة كل النجوم هذا الموسم، بعد الاستقرار على استخدام نظم مختلفة للعرض الترويجي المقبل في منتصف الموسم في سان فرانسيسكو.
وتقام بطولة كل النجوم بمشاركة أربعة فرق، وثلاث مباريات في ليلة واحدة، كل منها سيتكون من ثمانية لاعبين من نجوم الدوري، والفريق الرابع هو الفائز بتحدي النجوم الصاعدين للاعبين في السنة الأولى والثانية، وسيكون الفريق الفائز في جميع المباريات هو أول من يسجل 40 نقطة.
وتقام البطولة 16 فبراير على ملعب جولدن ستيت واريورز، بعد يومين من تحدي النجوم الصاعدين للاعبين في السنة الأولى والثانية.
ويحصل كل لاعب بالفريق الفائز باللقب على 125 ألف دولار مقابل حصول كل لاعب بالفريق الوصيف على 50 ألف دولار، ويحصل كل لاعب بالفريقين الخاسرين في المربع الذهبي على 25 ألف دولار. 

 

 

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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