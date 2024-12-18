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الرياضة

الريال يطارد «اللقب الخامس» أمام باتشوكا

الريال يطارد «اللقب الخامس» أمام باتشوكا
18 ديسمبر 2024 11:10

معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، منافسه باتشوكا المكسيكي في التاسعة مساء اليوم، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية «كأس إنتركونتيننتال» على استاد لوسيل.
ويشارك الريال بطل دوري أبطال أوروبا، في بطولة كأس إنتركونتيننتال من المباراة النهائية مباشرة وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فيما يدخل فريق باتشوكا لقاء اليوم، بعدما فاز على بوتافوجو البرازيلي 3-0 في «ديربي الأميركتين»، ثم التغلب على الأهلي المصري في نصف النهائي «كأس التحدي» بركلات الترجيح 6-5.
ويخوض الريال المباراة، بتحدِ من نوع خاص، وهو الوصول للقب الخامس له في عام 2024.
وقبل نهائي كأس القارات للأندية، حصل «الملكي» على 4 ألقاب، بدأت ببطولة كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي، بعد الفوز على الغريم التقليدي برشلونة 4-0 والتتويج باللقب للمرة الـ 13 في تاريخه، وبعدها توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2023-2024، وللمرة الـ 36 في تاريخه، ثم لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، وهو حامل الرقم القياسي كأكثر الأندية حصولاً على البطولة القارية.
وفاز «الميرينجي» على أتالانتا 2-0، وتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، وهي رابع بطولاته في عام 2024.

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