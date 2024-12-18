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الرياضة

خيول «ياس» تتصدر «سباق الوثبة» في فرنسا

خيول «ياس» تتصدر «سباق الوثبة» في فرنسا
18 ديسمبر 2024 11:30

 
عصام السيد (أبوظبي)

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سيطرت خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على المركزين الأول والثاني، عبر المهر «خليجي»، والمهرة «هوالا» في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 20 ألف يورو، والذي أقيم بمضمار باو الفرنسي.
وعززت خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل» حضورها القوي، حين خطفت الأضواء عبر المهر «خليج»، ابن «المرتجز»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، بالوصول إلى خط النهاية أولاً بفارق 3.5 طول، وبزمن 1:41:80، بينما ذهب المركز الثاني إلى رفيقة إسطبله المهرة «هوالا» بقيادة مايكل فورست، وإشراف اليزابيث بيرنارد، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق 5.5 طول عن الثانية، المهرة «أوا تورتيز» لفيليب لافون، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون.
واجتمع للسباق على المضمار الرملي، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، وشهد الشوط مشاركة نخبة من الناشئة، التي سعت لحجز أماكن لها في السباقات العالمية الكبرى، وأكد المهر «خليج» أنه نجم المستقبل، عندما قدم عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض، قبل أن يضعه فارسة في الصدارة من وسط الميدان، وزيادة سرعته ليصل إلى خط النهاية، من دون أدني مجهود يذكر.
يذكر أن «خليج» البالغ من العمر ثلاث سنوات، وأمه هي الفرس «فراسكويتا» ابنة «دورمان»، بدأ تاريخه السباقي في يوليو 2024، حيث حل في المركز الثاني بفارق رأس عن رفيق إسطبله «مقبول»، في سباق بري دولا أفاك لمسافة 1900 متر، بمضمار لاتست باسن اركاشون، وعبس له الحظ في السباق الثاني بري دورمان لمسافة 1900 متر، أيضاً بمضمار لاتست، حين حل بفارق عنق عن «مجادلة».

الإمارات
خيول ياس
كأس الوثبة ستاليونز
فرنسا
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