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الرياضة

شباب الأهلي يستعيد «ذكريات التفوق» أمام الوصل

شباب الأهلي يستعيد «ذكريات التفوق» أمام الوصل
18 ديسمبر 2024 12:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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نجح شباب الأهلي، في تأكيد تفوقه أمام الوصل بـ «ثلاثية»، ضمن «الجولة العاشرة»، وجاء الفوز بعد 4 أيام، من تتويج «الفرسان» بلقب «كأس السوبر» على حساب «الإمبراطور» أيضاً.
وتختلف مباراة الدوري عن «السوبر»، لأنها شهدت استعادة «الأحمر» ذاكرة الانتصارات أمام «الأصفر» بالدوري بعد 729 يوماً، وتحديداً منذ مواجهة الفريقين في «الجولة 11» لموسم 2022-2023، على استاد الوصل في زعبيل، وانتهت بفوز «الفرسان» 2-1، وحينها تمسك شباب الأهلي بالقمة.
وتبقى المباراة الأخيرة في ذاكرة جماهير شباب الأهلي، لأنها «الديربي 100» في تاريخ الفريقين، كما أن الانتصار جعلت «الفرسان» يواصل مطاردة الشارقة المتصدر «27 نقطة»، فيما يملك شباب الأهلي «23 نقطة»، وله مباراة مؤجلة مع العين.
وأحرز مؤنس دبور أول أهدافه لاعباً أساسياً، و«الخامس» مع الفرسان هذا الموسم، وفي الوقت نفسه وصل جيليرمي بالا إلى «الهدف 10» في 58 مباراة بالدوري، وقال دبور: «سعادتي كبيرة بافتتاح أهداف المباراة، لأنه فتح الطريق لتقديم أفضل أداء، وحصد الفوز في توقيت مهم أمام منافس قوي بحجم الوصل، وأظهرنا الوجه الرائع للفريق، والجمهور أدى دوراً كبيراً من البداية حتى نهاية المباراة».
وقال عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «قدمنا مباراة نموذجية في كل شيء بسبب التركيز والتجهيز الجيد للاعبين، وللجمهور دور كبير في تحفيز الفريق، وحاولنا نسيان «السوبر»، وبالتالي جاء العمل مكثفاً، فنياً وإدارياً وطبياً وذهنياً، لذلك قدمنا مباراة تليق باسم الفريق».
من جهة أخرى، يعد المدافع الصربي لـ «الفرسان» بوجدان بلانيش الأفضل في المباراة، بحسب شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، بدرجة «8 من 10»، لدوره الكبير في الدفاع، حيث تميز بالتمرير الدقيق «21 من 25 تمريرة»، وهو ما يعادل نسبة 84%، وله تسديدة على مرمى الوصل، بجانب بتمريرة حاسمة في الدقيقة 13 بكرة رأسية، سجل منها مؤنس دبور هدف التقدم الأول، وفي المبارزات الهوائية نجح بوجدان بنسبة 100% «3 من 3».
على الطرف الآخر، وضح تأثُر أداء الوصل بخسارة «السوبر»، لذلك غاب الفريق عن المباراة كثيراً، وظهر تشتت اللاعبين، باستثناء خالد السناني الذي يعد الأفضل في قائمة «الإمبراطور»، وحصل السناني على أعلى تقييم بين زملائه بدرجة «7.1 من 10»، في حين ظهرت درجات بقية اللاعبين متراجعة، وعلى سبيل المثال الكوري الجنوبي جونج سيونج هيون «5.9 من 10»، وعلي صالح «6.1 من 10».
وقال خالد السناني: «خسارة السوبر الأخيرة لها التأثير علينا، والتجهيز الذهني في مثل هذه المباريات يجب أن يكون أكبر من البدني، ولم نكن في حالة تركيز كافية، وشباب الأهلي منافس قوي، لكن علينا أن نطوي هذه الصفحة، والتفكير في المراحل المقبلة، ولدينا بطولات مهمة، ولابد من تعديل الصورة».
ويعترف ميلوش مدرب الوصل بأن وضع فريقه أصبح صعباً، مؤكداً أنه لابد من إيجاد حلول للأخطاء والمشاكل الدفاعية، وقال:«لم نكن جيدين بالشكل الكافي».

 

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