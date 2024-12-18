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الرياضة

شباب الأهلي يكسب البشائر «سوبر آسيا» للسلة

شباب الأهلي يكسب البشائر «سوبر آسيا» للسلة
18 ديسمبر 2024 11:23

 
علي معالي (أبوظبي)

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استعاد شباب الأهلي انتصاراته الخارجية، بالفوز على البشائر العُماني 96-65، ضمن «الجولة الرابعة» بالمجموعة الأولى من «دوري سوبر غرب آسيا» للسلة، وأقيمت المباراة على مجمع السلطان قابوس الرياضي في عُمان.
تفوق «الفرسان» في الأرباع الأربعة «25-17 و18-11 و24-18 و29-10»، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في «الوصافة» بعد الكويت الكويتي «8 نقاط».
اعتمد شباب الأهلي على هجوم متوازن، شهد تسجيل 5 لاعبين لأرقام مزدوجة، بقيادة ديشاوندر واشنطن برصيد 20 نقطة، إلى جانب 12 كرة مرتدة، و7 تمريرات حاسمة، محققاً 34 نقطة، أما عمر خالد الذي يخوض مباراته الثانية، بعد عودته من إصابة في «الكاحل»، فسدد 6 من 8 من الملعب، بما في ذلك 4 من 6 من العمق، مسجلاً 16 نقطة، ليظهر بحالة جيدة، وسجل سيردوم بوينتر 14 نقطة، و4 متابعات، و4 تمريرات حاسمة، بينما أضاف أسان بوي 12 نقطة، وقيس عمر 10 نقاط.

الإمارات
كرة السلة
بطولة غرب آسيا
شباب الأهلي
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