كسر في «جمجمة» لاعب رابيد فيينا!



فيينا (د ب أ)



أعلنت شرطة مدينة فيينا، أن الرجل الذي يشتبه في أنه ألحق إصابات خطيرة بلاعب كرة القدم النمساوي جويدو برجشتالر، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، سلم نفسه. وذكر بيان أن الرجل، الذي تم التعرف عليه على أنه نمساوي يبلغ 23 عاماً، رفض الإدلاء بشهادته، وتم إرساله إلى السجن وسط تحقيق للاشتباه في التسبب بإصابات جسدية خطيرة عن عمد.

وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت خارج ملهى ليلي في فيينا في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، وأوضحت أن المشتبه به قام بتوجيه لكمة لوجه اللاعب 35 عاماً.

وأضاف البيان: «المشتبه به والضحية لم يعرفا بعضهما من قبل».

أصيب بورجشتالر، لاعب رابيد فيينا، بكسر في قاع الجمجمة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لأشهر عدة، ولا يزال في المستشفى، ولم يتمكن حتى الآن من الإدلاء بشهادته للشرطة.