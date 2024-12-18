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الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يُطلق نظام دعم اللاعبين بدنياً

«الرياضات الإلكترونية» يُطلق نظام دعم اللاعبين بدنياً
18 ديسمبر 2024 16:14

دبي (وام)
أعلن اتحاد الرياضات الإلكترونية، تطبيق نظام جديد مبتكر يطلق عليه «الفيجيتال»، يجمع بين الرياضات البدنية التقليدية والإلكترونية، تعزيزاً للتفاعل بين اللاعبين، وتقديم تجربة رياضية شاملة، ما يعزز النشاط البدني للاعبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية وسلوبودان دجوريتش، الأمين العام للاتحاد الصربي للرياضة المدرسية في مقر الاتحاد في دبي.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين اتحاد الرياضات الإلكترونية والاتحاد الصربي للرياضة المدرسية، من خلال تنظيم فعاليات وبطولات تجمع بين الرياضتين الإلكترونية والبدنية، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي في كلا البلدين، والإشادة بدور الرياضات الإلكترونية في تعزيز التواصل بين الثقافات ودعم تطلعات الشباب.
وأكد سعيد علي الطاهر أن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية «الفيجيتال» في المدارس الإماراتية، تماشياً مع رؤية الدولة نحو مستقبل رياضي مستدام ومبتكر.

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