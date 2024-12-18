إسبانيا تتصدر بطولة العالم للدراجات الهوائية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية 2024، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، وتستمر المنافسات حتى يوم السبت المقبل، على كورنيش أبوظبي.

واستهلت البطولة منافساتها بمسابقة الفرق المختلطة بمشاركة 37 دراجاً يمثلون ثماني دول، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، التشيك، إيطاليا، وسلوفاكيا، حيث تألقت كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا بحصد الميداليات الذهبية والفضية، والبرونزية على التوالي.

وانطلقت البطولة في ساحة حديثة، أُنشئت خصيصاً لاستضافة الحدث، وتضم خمس مناطق تم تصميمها بعناية لتقديم تحديات متنوعة.

وقدمت كل دولة فريقاً مكوناً من ثلاثة متسابقين على الأقل، مع منح الفرق حرية اختيار ترتيب مشاركة لاعبيها، بما يتناسب مع استراتيجياتها لتحقيق أفضل أداء.

وحققت إسبانيا ستة انتصارات على التوالي في مسابقة الفرق المختلطة، مؤكدةً تفوقها وسيطرتها على هذه الفئة، بفضل الأداء الاستثنائي الذي عكس عمق المواهب وقوة التنسيق بين أعضاء فريقها. رغم المنافسة القوية من الفرق الأخرى، نجح الفريق الإسباني في إثبات جدارته، حيث شارك بكامل العدد المسموح به من المتسابقين، وهو خمسة، بينما اقتصرت مشاركة سلوفاكيا وإيطاليا على أربعة، وثلاثة دراجين على التوالي.

تكوّن الفريق الإسباني من نخبة من الدراجين البارزين، من بينهم فيران غونزالو (فئة الشباب رجال 26 بوصة)، وفيرا بارون (بطلة العالم لعام 2021)، وإلوي بلاو بينيانا (بطل العالم لعام 2022 في فئة النخبة رجال 20 بوصة)، كما ضم الفريق الشاب الواعد فيكتور بيريز زامورا (18 عاماً، فئة الشباب رجال 20 بوصة)، إلى جانب خولين ساينز دي أورميخانا، الحائز فضية بطولة العالم لعام 2021.

وشهدت المنافسات لحظات حاسمة بعد ثلاث مراحل متقاربة، حيث تعادلت إسبانيا وإيطاليا برصيد 510 نقاط، بينما جاءت فرنسا خلفهما بفارق ضئيل برصيد 500 نقطة، ومع اشتداد التنافس في المرحلة النهائية، تعادلت فرنسا وألمانيا برصيد 730 نقطة، بعد نتيجة غير متوقعة لبطلة العالم ست مرات، نينا رايشينباخ، التي لم تسجل أي نقطة في تلك المرحلة، فيما أنهت سويسرا مشاركتها برصيد 640 نقطة.

وكان الحسم بيد الإسباني خولين ساينز دي أورميخانا، الذي أظهر أداءً ثابتاً مكّنه من جمع 200 نقطة إضافية في المراحل الخمس، ليرفع إجمالي رصيد فريقه إلى 800 نقطة، متوجًا إسبانيا باللقب.

وحلت فرنسا في المركز الثاني برصيد 790 نقطة، بفضل الأداء المميز لـروبن بيرشياتي، الذي سجل 40 نقطة في كل مرحلة، إلى جانب الإسهامات القوية من زملائه ناثان شارا وجيوم كاموس ورومان سالاون. أما ألمانيا، فقد جاءت في المركز الثالث برصيد 730 نقطة، بفضل تألق أوليفر ويدمان ويوناس فريدريش، اللذين قدما أداءً قوياً خلال المنافسة.

وعلى جانب آخر، شهدت فئة السيدات منافسات مثيرة، حيث تألقت الألمانية نينا رايشينباخ بأداء استثنائي جعلها تتصدر الترتيب برصيد 120 نقطة، متفوقة على منافستها الإسبانية فيرا بارون التي حققت 110 نقاط. وجاءت الفرنسية نينا فابري في المركز الثالث برصيد 90 نقطة، بعد أداء قوي يبرز الإمكانات الكبيرة للمشاركات في هذه الفئة.

وتستمر المنافسات في الأيام المقبلة بمزيد من الإثارة، حيث تُقام نهائيات فئتي السيدات النخبة والرجال النخبة يوم السبت 21 ديسمبر، بعد جولات التأهيل المقررة يومي الأربعاء والخميس. كما سيُتوّج أبطال فئة الشباب رجال يوم الجمعة 20 ديسمبر.

وتقدم بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية 2024 في أبوظبي تجربة شاملة للمشجعين والزوّار، حيث لا تقتصر الفعاليات على المنافسات الرياضية فقط، بل تشمل أيضاً جدولاً ترفيهياً حافلاً، حيث يستمتع الجمهور بمجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، فضلاً عن الأنشطة المتنوعة في قرية المشجعين، التي توفر تجربة تفاعلية ممتعة لجميع الأعمار.