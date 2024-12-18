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الرياضة

18 ميدالية حصاد التجديف في «دولية تايلاند»

18 ميدالية حصاد التجديف في «دولية تايلاند»
18 ديسمبر 2024 18:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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رفع منتخب التجديف الحديث حصاده في بطولة تايلاند الدولية 2024 إلى ميدالية 18 منها 10 ذهبيات، و6 فضيات وبرونزيتان في تخصصات القارب وعلى جهاز التجديف.
وتوزعت الميداليات على منافسات التجديف في القارب على المسار الأولمبي، حيث جمع لاعبو ولاعبات المنتخب 8 ذهبيات و4 فضيات، فيما بلغ إجمالي ميداليات التجديف على الجهاز، والتي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.
وتأتي المشاركة في البطولة الدولية، ضمن خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك وصقل قدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وحرص اتحاد الشراع والتجديف الحديث، مع ختام المشاركة على الشكر الجزيل إلى الأندية الرياضية في الدولة للتعاون مع برامج الاتحاد، وفي مقدمتها نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الحمرية، على رعاية المواهب والاهتمام بتطوير الرياضات الشراعية والتجديف الحديث، وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة الدولية.
واستفاد لاعبو ولاعبات المنتخب من المشاركة الدولية، وأظهروا حضوراً فنياً جيداً، نافسوا به على المراكز الأولى في جميع الفئات، مع باقي المشاركين والمشاركات الذين مثلوا تايلاند وباكستان وسريلانكا والصين، والولايات المتحدة، وماليزيا، وهونج كونج، وألمانيا، والهند.
وأضافت لاعبات المنتخب نجاحات جديدة في البطولة، بحصول بشرى إبراهيم قادري على ذهبية القارب «تحت 19 سنة» وشقيقتها حمدة إبراهيم قادري على المركز الثاني والفضية في نفس التخصص، كما نالتا الميدالية الفضية في الزوجي «تحت 19 سنة»، فيما أضافت فاطمة خلف ربيع، وحمدة إبراهيم برونزية جديدة لفئة زوجي «تحت 19 سنة» في تخصص الجهاز، علماً أن بطلاتنا حققن فضية وبرونزية في اليوم الأول.
ونجح لاعبو منتخبنا في إضافة ذهبيتين جديدتين في التجديف على الجهاز، الأولى من نصيب خميس غانم الشامسي، في فئة رجال مفتوح، والثانية حققها الثنائي حمد سعيد المطروشي، وأحمد خميس الحمادي، في منافسات زوجي مفتوح.

 

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تايلاند
التجديف
اتحاد الشراع والتجديف
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