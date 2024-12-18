«دولي الصقور» يعتمد تمديد فترة ولايته

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور تمديد فترة ولايته الحالية، لما بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028، وأيضاً رؤية الاتحاد للفترة الأولمبية 2024-2028، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد.

ورحب راشد بن مرخان بالحضور على أرض الإمارات، مؤكداً قيمة العمل الجماعي والتشاركية بين الأعضاء التي أثمرت عن إنجازات متتالية لرياضة الصقور ومقدراتها على الصعيد العالمي، ورسمت مساراً واضحاً لتلك الرياضة العريقة التي انطلقت من الإمارات إلى العالم لتنمو وتزدهر بصورة مستدامة وخطوات ثابتة.

وأشار راشد بن مرخان إلى إلى أن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وبفضل جهود مجلس إدارته أصبح نموذجاً للعمل المؤسسي على المستوى الدولي، مؤكداً دوره البارز من خلال الإسهام بفاعلية والتأثير المباشر في تعزيز المشهد الرياضي دولياً لرياضة رسخت حضورها وضاعفت نجاحاتها في الفترة الأخيرة.

وخلال مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اعتمد الحضور محاور رؤية الاتحاد، بمنح الدول الأعضاء حق استضافة النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي الرياضات وسباقات الصقور والمزمع إقامتها ديسمبر من العام المقبل 2025 وفقاً للمعايير والاشتراطات التي سوف يتم تحديدها لاحقاً.