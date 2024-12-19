سان جيرمان يدمر موناكو قبل «كأس الأبطال»!



باريس (أ ف ب)



قاد الجناح الدولي عثمان ديمبلي فريقه باريس سان جيرمان «حامل اللقب» إلى حسم القمة أمام مضيفه موناكو 4-2، بتسجيله ثنائية على ملعب «لويس الثاني» في الإمارة، في مباراة مقدمة من المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الواعد ديزيريه دويه (24)، ورد موناكو بهدفين للدوليين المغربي إلياس بن الصغير (53 من ركلة جزاء) والسويسري بريل إمبولو (60).

ورد الضيوف بثلاثة أهداف لديمبلي (64 و90+7)، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، والبديل الدولي البرتغالي جونسالو راموش (83).

وهو الفوز الثاني توالياً والثاني عشر في الدوري لفريق العاصمة الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، وعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة مبتعداً مؤقتاً بفارق 10 نقاط أمام مطارديه المباشرين مارسيليا وموناكو الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم.

وتم تقديم المباراة بسبب خوض الفريقين لمباراة كأس الأبطال على ملعب 974 في الدوحة في الخامس من يناير المقبل، وهو الأسبوع الذي يشهد إقامة المرحلة 16.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في بداية المباراة، وكاد مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي يفعلها مبكراً بتمريرة عرضية خادعة ارتدت من القائم الأيسر (3).

ورد مواطنه إلياس بن الصغير بهجمة مرتدة من منتصف الملعب أنهاها بتسديدة قوية بيمناه من مشارف المنطقة، أبعدها حارس المرمى العملاق الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، قبل أن يشتتها الدفاع (8).

وتدخل دوناروما في توقيت مناسب لقطع انفراد الدولي الإيفواري ويلفريد سينجو من مسافة قريبة فأصيب في وجنته وعينه اليمنى بقدم مدافع فريق الإمارة (17).

واضطر المدرب الإسباني للفريق الباريسي لويس إنريكي إلى استبداله بالروسي ماتفاي سافونوف (22).

ونجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل، عندما تلقى حكيمي كرة خلف الدفاع في الجهة اليمنى، فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة، متلاعباً بالمدافع البرازيلي فاندرسون، قبل أن يهيئها على طبق من ذهب إلى دويه الذي تابعها بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس السويسري فيليب كون (24).

وهو الهدف الاول لدويه بألوان سان جيرمان في الدوري، بعد انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من رين، والثاني بعد هدفه في مرمى سالزبورج النمساوي (3-0) في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مرر حكيمي الكرة الحاسمة الخامسة هذا الموسم، وجرب حكيمي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة، أبعدها كون بصعوبة إلى ركنية (42).

وكاد المدافع الغاني محمد ساليسو يخدع كون، خلال محاولته إبعاد كرة عرضية لدويه فانتبه لها السويسري وأبعدها في توقيت مناسب من باب المرمى (43).

وأنقذ كون مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لديمبلي من داخل المنطقة (45+4).

واندفع موناكو مطلع الشوط الثاني، بحثاً عن التعادل، وحصل على ضربة جزاء، عندما توغل الجزائري الأصل مجنيس أقليوش داخل المنطقة، ولمست الكرة يد القائد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس، انبرى لها بن الصغير قوية بيمناه لامست القائم الأيسر للحارس سافونوف وعانقت الشباك (53)، وهو الهدف الخامس للدولي المغربي الواعد (19 عاماً) هذا الموسم.

ونجح فريق الإمارة في التقدم، عندما تلقى أقليوش كرة خلف الدفاع من الجهة اليسرى من الروسي ألكسندر جولوفين، مررها عرضية تابعها إيمبولو بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس (60).

ولم تدم فرحة موناكو سوى أربع دقائق، حيث أدرك ديمبلي التعادل، عندما استغل كرة مرتدة من الحارس كون، إثر تسديدة للدولي الإسباني فابيان رويس، تابعها داخل المرمى الخالي (64).

ونجح البديل راموش في تسجيل الهدف الثالث، بعد ثلاث دقائق من نزوله مكان دويه، بضربة رأسية، إثر ركلة ركنية انبرى لها البديل الآخر الكوري الجنوبي كانج-إن لي (83).

وأهدر البديل الدولي الياباني تاكومي مينامينو فرصة سهلة لإدراك التعادل، عندما تلقى كرة من أقليوش أمام المرمى، لعبها برعونة بين يدي الحارس الروسي (85).

وأمَّن ديمبلي فوز فريق العاصمة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، إثر تلقيه كرة من رويس وتوغل داخل المنطقة، ولعبها ساقطة على يسار الحارس كون (90+7).



